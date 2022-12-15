Synopsys Siber Güvenlik Araştırma Merkezi'ndeki (CyRC) güvenlik uzmanları, çevrimiçi dolandırıcıların kullanıcı adları ve şifreler gibi hayati verilere tam erişim sağlamasına izin verebilecek ciddi bir kusura sahip üç popüler uygulama keşfetti.
Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulama telefondaki tüm fonksiyonlara son veriyor!
Yeni bir Android uyarısı yayınlandı ve güvenlik uzmanları kullanıcıları cihazlarını gecikmeden kontrol etmeleri konusunda uyardı. Android telefon kullanıcıları, kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebileceği konusunda endişe edici bir uyarı aldı.
Google Play Store üzerinden erişilebilen uygulamalar iki milyondan fazla kez indirildi. Bu yüzden milyonlarca kullanıcı tehlike altında.
Uyarıda yer alan tüm yazılımlar, Android telefonları bilgisayarlar için uzak klavyelere veya fareye dönüştürme olanağı sunuyor. İşlevsel olarak kullanışlı gözüken bu uygulamalar oldukça popüler.
Ancak CyRC, araştırmasının üç uygulamada da zayıf veya eksik kimlik doğrulama mekanizmalarını ve güvensiz iletişim açıklarını ortaya çıkardığını söylüyor. Bilgisayar korsanlarından kolayca yararlanabilecekleri ve ardından uygulamaları tuş vuruşlarını takip etmek ve insanların bilgisayarlarına şifreler gibi tam olarak ne girdiğini görmek için kullanabilecekleri anlamına geliyor.
CyRC, uygulamaların yaratıcılarına birden çok kez ulaşmaya çalıştığını, ancak yanıt almadığını doğruladı.
Görünen o ki, uygulamaların üçü de yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak bunlar ne korunuyor ne de destekleniyor ve güvenli değiller.
Tembel Fare, Telepad ve PC Klavyesi adındaki bu uygulamalar masaüstü veya dizüstü bilgisayardaki bir sunucuya bağlanır ve telefonunuzu fare ve klavye olarak kullanmanızı sağlar. Bu üç uygulamanın ücretsiz ve ücretli sürümleri, Google Play'den toplam iki milyondan fazla indirmeye sahip.
Güvenlik uzmanları kişisel bilgilerinizi, sosyal emdya hesaplarınızı ve kart bilgilerinizi korumanız adına bu uygulamaları hemen silmenizi öneriyor.