Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulama telefondaki tüm fonksiyonlara son veriyor!

CyRC, uygulamaların yaratıcılarına birden çok kez ulaşmaya çalıştığını, ancak yanıt almadığını doğruladı.

Görünen o ki, uygulamaların üçü de yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak bunlar ne korunuyor ne de destekleniyor ve güvenli değiller.