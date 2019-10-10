'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı

2003 yılında kurduğu Android isimli şirket bünyesinde bugün pek çok telefonda kullanılan işletim sistemini yaratan ve Android'i 2005'te Google'a satan Andy Rubin yeni akıllı telefon modeline ait görüntüler paylaştı.
2003 yılında kurduğu Android isimli şirket bünyesinde bugün pek çok telefonda kullanılan işletim sistemini yaratan ve Android'i 2005'te Google'a satan Andy Rubin yeni akıllı telefon modeline ait görüntüler paylaştı.
Project Gem adı verilen akıllı telefonun en dikkat çeken yanı dizaynı oldu. İnce uzun bir yapıya sahip olan cihaz pek çok kullanıcı tarafından televizyon kumandasına benzetildi.
Rubin ve firma tarafından paylaşılan görüntülerde telefonun arkasında bir kameranın olduğu, bu kameranın bir hayli geniş bir sensöre ev sahipliği yaptığı görülüyor.
Ancak paylaşılan fotoğraflar dışında cihaza dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Firmanın önümüzdeki dönemde Project Gem'in kullanıcılara sunacağı özellikleri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.