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''in babası' yeni telefonunu paylaştı

Essential Products'ın kurucusu ve 'in de babası olarak bilinen , şirketine ait yeni bir telefonun görüntülerini paylaştı.

'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı

2003 yılında kurduğu isimli şirket bünyesinde bugün pek çok telefonda kullanılan işletim sistemini yaratan ve Android'i 2005'te 'a satan yeni modeline ait görüntüler paylaştı.

'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı

adı verilen akıllı telefonun en dikkat çeken yanı dizaynı oldu. İnce uzun bir yapıya sahip olan cihaz pek çok kullanıcı tarafından televizyon kumandasına benzetildi.

'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı

Rubin ve firma tarafından paylaşılan görüntülerde telefonun arkasında bir kameranın olduğu, bu kameranın bir hayli geniş bir sensöre ev sahipliği yaptığı görülüyor.

'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı

Ancak paylaşılan fotoğraflar dışında cihaza dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı

Firmanın önümüzdeki dönemde 'in kullanıcılara sunacağı özellikleri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı
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'Android'in babası' yeni telefonunu paylaştı

ANDY RUBİN KİMDİR?

2003 yılında kurduğu isimli şirket ile meşhur işletim sistemini oluşturan Rubin, internet devi 'ın dikkatini çekmiş ve Android'i 2005 yılında Google'a satmıştı.

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