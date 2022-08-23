MacBook Air (M1), alınabilir. Çoğu insan için çok işlevsel ve yetenekli bir bilgisayar.
Apple ürünü almadan önce bir kez daha düşünün!
Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, kullanıcıları tarafından sevilerek kullanılıyor. Peki, dünya genelinde yaşanan çip krizi teknoloji şirketlerini bu kadar etkilemişken yeni ürün almak isteyen kullanıcılar hangi markalardan hangi ürünleri alabilir? İşte Apple'dan alabileceğiniz ve almak yerine başka ürünler tercih edebileceğiniz o liste...
MacBook Pro 13" almak yerine M1 çipli yeni bir MacBook Air alabilirsiniz.
MacBook Air (M2), alınabilir. Tasarımı güzel ve performansı mükemmel bir bilgisayar.
MacBook Pro 16" almayı düşünenler biraz daha bekleyebilir. Çünkü Eylül ayında M2 Pro/ Max yongalara sahip yeni bir model gelecek.
MacBook Pro 14" almayı düşünenler biraz daha bekleyebilir. Çünkü Eylül ayında M2 Pro/ Max yongalara sahip yeni bir model gelecek.
11" iPad Pro almayı düşünenler biraz daha bekleyebilir. Eylül ya da Ekim'de m2 çipli yeni bir model gelecek
12.9" iPad Pro almayı düşünenler biraz daha bekleyebilir. Eylül ya da Ekim'de m2 çipli yeni bir model gelecek.