Bu değişiklikler iPhone’unuzun hızını ikiye katlayacak!

Web tarayıcınızı temizleyin

Apple'ın kendi Safarisini veya Chrome gibi başka bir uygulamayı kullanıyor olsanız da, hepsi oldukça fazla veriyi elinde tutuyor. Çerezlerden ve web geçmişi akışlarından açık sekmelere kadar her şey işleri yavaşlatır. Bu nedenle, işleri temizlemek istiyorsanız, Ayarlar'a gidin ve ardından Safari'yi bulun. Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle'yi seçin.