Bu değişiklikler iPhone'unuzun hızını ikiye katlayacak!
Telefonlar uzun süre kullanıldığında durgunlaşabiliyor. Özellikle çok fazla uygulama, metin, video, fotoğraf ve diğer her şeyle, depolama alanınızda oldukça hızlı bir şekilde yavaşlamaya sebep olabiliyor. İnternette gezinen küçük önbellek dosyaları gibi bilinmeyen bitler ve bob'lar tarafından ne kadar yer kapladığına şaşırabilirsiniz. Bunlar, işlerin daha hızlı yüklenmesini amaçlayan çerezler gibi küçük veri yığınlarıdır, ancak fazla indirme büyük bir yığın halinde birikebilirler ve bu yığınlar telefona zarar verebilir. İşte bu zarardan kurtularak telefon hızınızı ikiye katlayacak değişiklikler!
Bu değişiklikler iPhone'unuzun hızını ikiye katlayacak!
iPhone'umun depolama alanını ne kullanıyor?
iPhone'unuzdaki alanın çoğunu ayarlarda tam olarak neyin kapladığını görebilirsiniz. Sadece Ayarları açın, ardından Genel ve iPhone Depolama Alanına gidin.
Bu değişiklikler iPhone'unuzun hızını ikiye katlayacak!
Fotoğraflar uygulamanıza kaydedilen her şeyi göreceksiniz - bu nedenle videolar da kırmızıyla işaretlenmiştir iOS sistem verileri sarı iken uygulamalar turuncu renkte gösterilir. Yeşil mesajlar oluşturur ve başka renkler diğer uygulamaları gösterir.
Bu değişiklikler iPhone'unuzun hızını ikiye katlayacak!
Sinir bozucu gri sinyaller "sistem verileri", yani "diğer". Genel olarak ne kadar kullanıldığını da görebilirsiniz ve Apple'ın depolamanın nasıl temizleneceğine dair bazı önerileri bile vardır. Peki küçük değişiklerle telefonunuzu nasıl hızlandırabilirsiniz?
Bu değişiklikler iPhone'unuzun hızını ikiye katlayacak!
Uygulamaları boşalt
iPhone'unuzdaki alanı geri almanın bir yolu, uygulamaları boşaltmaktır. Bunu normal bir silme işiyle karıştırmayın . Boşaltma, onunla ilişkili verileri korurken uygulamayı kaldırmanıza olanak tanır. Bu, uygulamayı daha sonraki bir aşamada yeniden yükleyebileceğiniz ve kaldığınız yerden devam edebileceğiniz anlamına gelir.
Bu değişiklikler iPhone'unuzun hızını ikiye katlayacak!
iPhone depolama bölümünde, boşaltmak istediğiniz uygulamayı seçmeniz yeterlidir. Orada bir Uygulamayı Boşalt düğmesi göreceksiniz. Yine de Apple'ın açıkladığı gibi uyarıda bulunun: "Uygulama hala App Store'da mevcutsa, uygulamayı yeniden yüklemek verilerinizi eski haline getirecektir." Başka bir deyişle, siz uygulamayı indirirken uygulama App Store'dan çekilirse, uygulamayı yeniden yükleyemezsiniz.
Bu değişiklikler iPhone'unuzun hızını ikiye katlayacak!
Web tarayıcınızı temizleyin
Apple'ın kendi Safarisini veya Chrome gibi başka bir uygulamayı kullanıyor olsanız da, hepsi oldukça fazla veriyi elinde tutuyor. Çerezlerden ve web geçmişi akışlarından açık sekmelere kadar her şey işleri yavaşlatır. Bu nedenle, işleri temizlemek istiyorsanız, Ayarlar'a gidin ve ardından Safari'yi bulun. Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle'yi seçin.