Son günlerde ülkemizde de oldukça popüler olan insansız teslimat robotları birçok marka tarafından sevilerek kullanılıyor. Teslimatı daha güvenli ve hijyenik yola taşımak isteyen geliştiriciler, yavaş yavaş bu robotları sokaklara salıyor.
"Bu nasıl vicdan?!" tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde
Öfkeli bir adam sokakta gördüğü teslimat robotunu tekmeledi. Kameraya yansıyan görüntülerden sonra insanlar öfkeyle sosyal medyaya akın etti. Görüntüler büyük tepki topladı.
Yapay zekanın gelişmesini tehdit olarak algılayan insanların sayısı bir hayli yüksek. Bu gelişimi tehdit olarak algılayan insanlardan biri sokakta gördüğü teslimat robotuna tekme atarak tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu TikTok'a düşen görüntüler sonrasında atılan tekmeler gündem oldu. Onbinlerce kullanıcı bu manzara karşısında adama tepki gösterdi.
Sosyal medya kullanıcıları robota tekme atan adama öfke kustu. Cambridge bölgesinde sokaklara bırakılan robotlar, temizlik işçileri tarafından tekmelendi. Robotları takip eden bir kullanıcının kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
"Bu nasıl vicdan?!"
Yapay zeka ve birkaç sensörün kombinasyonuyla insanların hayatını kurtarmak için yapılan bu robotlara yapılan hareketin endişe edici bir manzara olduğu iddia edildi. İşte sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları...
"Rahatsız olanlar caddenin diğer tarafından gidebilir"
"Polise veya roboyların sorumlularına bildirilmeli. Adama bir ceza verilmeli!"