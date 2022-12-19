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Teknokulis Galeri "Bu nasıl vicdan?!" tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

"Bu nasıl vicdan?!" tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

Öfkeli bir adam sokakta gördüğü teslimat robotunu tekmeledi. Kameraya yansıyan görüntülerden sonra insanlar öfkeyle sosyal medyaya akın etti. Görüntüler büyük tepki topladı.

Bu nasıl vicdan?! tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

Son günlerde ülkemizde de oldukça popüler olan insansız teslimat robotları birçok marka tarafından sevilerek kullanılıyor. Teslimatı daha güvenli ve hijyenik yola taşımak isteyen geliştiriciler, yavaş yavaş bu robotları sokaklara salıyor.

Bu nasıl vicdan?! tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

Yapay zekanın gelişmesini tehdit olarak algılayan insanların sayısı bir hayli yüksek. Bu gelişimi tehdit olarak algılayan insanlardan biri sokakta gördüğü teslimat robotuna tekme atarak tepki gösterdi.

Bu nasıl vicdan?! tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medya platformu TikTok'a düşen görüntüler sonrasında atılan tekmeler gündem oldu. Onbinlerce kullanıcı bu manzara karşısında adama tepki gösterdi.

Bu nasıl vicdan?! tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medya kullanıcıları robota tekme atan adama öfke kustu. Cambridge bölgesinde sokaklara bırakılan robotlar, temizlik işçileri tarafından tekmelendi. Robotları takip eden bir kullanıcının kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bu nasıl vicdan?! tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

"Bu nasıl vicdan?!"

Yapay zeka ve birkaç sensörün kombinasyonuyla insanların hayatını kurtarmak için yapılan bu robotlara yapılan hareketin endişe edici bir manzara olduğu iddia edildi. İşte sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları...

Bu nasıl vicdan?! tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

"Rahatsız olanlar caddenin diğer tarafından gidebilir"

Bu nasıl vicdan?! tepkilerinin hedefi! Robota yaptıkları yüzünden sosyal medyanın gündeminde

"Polise veya roboyların sorumlularına bildirilmeli. Adama bir ceza verilmeli!"

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