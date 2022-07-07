Basit yollarla telefon şarjını korumanın ve pil ömrünü uzatmanın yolları var.
Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!
Gün içerisinde aktif olarak kullandığımız akıllı cihazlarımız doğru şekilde şarj edilmediğinde pahalı sonuçlar doğurabiliyor. Telefon şarjını doğru kullanabileceğiniz bazı ipuçları...
Bu basit yollar uygulanmadığında telefon bataryasını öldürebilir.
İşte batarya ömrünüzü azaltan, kaçınmanız gereken o yöntemler...
1- İyileştirilmiş pil şarjı kullanmamak
Telefonları gece boyunca şarja bırakmak düşünelin aksine yanlış bir davranış değildir.
Çoğu insan gece telefonu şarjda bırakmanın telefona zarar verecepşnden endişe ediyor.
Ancak yeni nesil akıllı telefonlarda bulunan bu özellik, pil sağlığını arttırmaya yardımcı oluyor.
İyileştirilmiş pil şarjı, telefonların şarj olması için gerekli süreli azaltarak pillerin aşınmasını önler.