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Teknokulis Galeri Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

Gün içerisinde aktif olarak kullandığımız akıllı cihazlarımız doğru şekilde şarj edilmediğinde pahalı sonuçlar doğurabiliyor. Telefon şarjını doğru kullanabileceğiniz bazı ipuçları...

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

Basit yollarla telefon şarjını korumanın ve pil ömrünü uzatmanın yolları var.

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

Bu basit yollar uygulanmadığında telefon bataryasını öldürebilir.

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

İşte batarya ömrünüzü azaltan, kaçınmanız gereken o yöntemler...

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

1- İyileştirilmiş pil şarjı kullanmamak

Telefonları gece boyunca şarja bırakmak düşünelin aksine yanlış bir davranış değildir.

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

Çoğu insan gece telefonu şarjda bırakmanın telefona zarar verecepşnden endişe ediyor.

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

Ancak yeni nesil akıllı telefonlarda bulunan bu özellik, pil sağlığını arttırmaya yardımcı oluyor.

Bu yöntemler telefon bataryanızı öldürüyor!

İyileştirilmiş pil şarjı, telefonların şarj olması için gerekli süreli azaltarak pillerin aşınmasını önler.

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