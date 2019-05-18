Cep dostu en ucuz akıllı telefonlar! Bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın! 1000 - 1500 TL altı telefon modelleri...

Eğer eski telefonunuzun yavaşlamasından veya başka bir nedenle bozulmasından dolayı şikayetçiyseniz, yeni bir telefona geçmek istiyorsanız, o zaman bu listeye bakmanızda fayda var. Listedeki telefonlar günlük kullanımda performanslı ve çoğu işinizi hızlıca yapabilecek, özellikleri iyi modellerden oluşuyor. 1000 ve 1500 TL altı en iyi ve ucuz, cep dostu akıllı telefon modelleri...