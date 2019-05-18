Eğer eski telefonunuzun yavaşlamasından veya başka bir nedenle bozulmasından dolayı şikayetçiyseniz, yeni bir telefona geçmek istiyorsanız, o zaman bu listeye bakmanızda fayda var. Listedeki telefonlar günlük kullanımda performanslı ve çoğu işinizi hızlıca yapabilecek, özellikleri iyi modellerden oluşuyor. 1000 ve 1500 TL altı en iyi ve ucuz, cep dostu akıllı telefon modelleri...
Cep dostu en ucuz akıllı telefonlar! Bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın! 1000 - 1500 TL altı telefon modelleri...
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar hayatımıza girdi ve günlük yaşantımızın birer parçası haline geldi. Birçok işimizi telefonlar üstünden gerçekleştirebiliyoruz. Piyasada birçok akıllı telefon modeli yer alıyor, amiral gemisi olarak gösterilen üst düzey telefonların fiyatları da herkese hitap etmiyor. Tüketiciler ise birçok özelliği içeren, bununla birlikte düşük fiyata sahip akıllı telefon almak istiyor. Peki akıllı telefonlarda hem iyi hem de nispeten ucuz olanı bulmak mümkün mü?
Piyasada 1500 liraya kadar alınacak birçok akıllı telefon bulunuyor.
İşte o telefonlar:
Nokia 3310
579 lira
Samsung Galaxy J1 Mini
599 lira
Vestel Venus 5000
629 lira
Vestel Venüs Go 8 GB
649 lira
689 lira