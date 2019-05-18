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Cep dostu en ucuz akıllı telefonlar! Bu listeye bakmadan almayın! 1000 - 1500 TL altı modelleri...

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar hayatımıza girdi ve günlük yaşantımızın birer parçası haline geldi. Birçok işimizi telefonlar üstünden gerçekleştirebiliyoruz. Piyasada birçok modeli yer alıyor, amiral gemisi olarak gösterilen üst düzey telefonların fiyatları da herkese hitap etmiyor. Tüketiciler ise birçok özelliği içeren, bununla birlikte düşük fiyata sahip akıllı almak istiyor. Peki akıllı telefonlarda hem iyi hem de nispeten ucuz olanı bulmak mümkün mü?

Cep dostu en ucuz akıllı telefonlar! Bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın! 1000 - 1500 TL altı telefon modelleri...

Eğer eski telefonunuzun yavaşlamasından veya başka bir nedenle bozulmasından dolayı şikayetçiyseniz, yeni bir telefona geçmek istiyorsanız, o zaman bu listeye bakmanızda fayda var. Listedeki telefonlar günlük kullanımda performanslı ve çoğu işinizi hızlıca yapabilecek, özellikleri iyi modellerden oluşuyor. 1000 ve 1500 TL altı en iyi ve ucuz, cep dostu modelleri...

Cep dostu en ucuz akıllı telefonlar! Bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın! 1000 - 1500 TL altı telefon modelleri...

İşte o telefonlar:

Nokia 3310

579 lira

Cep dostu en ucuz akıllı telefonlar! Bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın! 1000 - 1500 TL altı telefon modelleri...

Vestel Venüs Go 8 GB

649 lira

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