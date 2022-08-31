Uzun zamandır gündemden düşmeyen Twitter Musk, gerek yaptığı yenilikler gerek Elon Musk ile olan olaylar sebebiyle bir süre daha dillerden düşmeyeceğe benziyor.
Daha sosyal bir Twitter geldi! Peki Twitter Çevresi ne işe yarıyor?
Twitter, kullanıcıların yalnızca belirledikleri kişilere özel paylaşım yapmasına imkan sağlayan özellik olan "Twitter Çevresi" (Twitter Circle) özelliğini kullanıma sundu. Peki Twitter Çevresi ne işe yarıyor?
Elon Musk'ın iddiasıyla kullanıcıların çoğunun bot olduğu anlaşılan Twitter, gerçek kullanıcılarla botlar arasındaki ayrım için kullanıcılara doğruluk tiki vereceğini duyurmuştu.
Uygulama işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini arttırmak isteyen Twitter, çeşitli yenilikler ve güncellemeler yapmaya devam edeceğini duyurdu.
Yenilik ve güncellemelerini önceden duyuran Twitter, "tweet düzenleme" özelliğini test ettiğini, kısa bir süre sonra kullanıcıya sunacağını duyurdu.
Bir süredir üzerinde çalıştığı tweet düzenleme özelliğiyle ilgili görüntüler paylaşan Twitter, şimdi de birkaç aydır belli bir kesime sunduğu Twitter Çevresi özelliğini küresel olarak bütün kullanıcılara sundu. Peki nedir bu Twitter Çevresi? Ne işe yarar? Gelin yakından bakalım.
Tweet düzenlemek gibi önemli bir özellikten önce getirdiği yenilik Twitter Çevresi, artık tüm kullanıcılara ulaştı. Peki Twitter Çevresi nedir, Ne işe yarar?
150 kullanıcı dahil edilebilecek
Yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılan Twitter Çevresi, olumlu dönüş aldıktan sonra tüm Twitter kullanıcılarının erişimine sunuldu.
Twitter Çevresi özelliğiyle birlikte kullanıcılar belirli kişileri seçerek yalnızca onların göreceği tweetler atabilecek.