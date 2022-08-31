Daha sosyal bir Twitter geldi! Peki Twitter Çevresi ne işe yarıyor?

Yenilik ve güncellemelerini önceden duyuran Twitter, "tweet düzenleme" özelliğini test ettiğini, kısa bir süre sonra kullanıcıya sunacağını duyurdu.

Bir süredir üzerinde çalıştığı tweet düzenleme özelliğiyle ilgili görüntüler paylaşan Twitter, şimdi de birkaç aydır belli bir kesime sunduğu Twitter Çevresi özelliğini küresel olarak bütün kullanıcılara sundu. Peki nedir bu Twitter Çevresi? Ne işe yarar? Gelin yakından bakalım.