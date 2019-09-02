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Dikkat! Çinliler 'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma 11

Dünyanın dört gözle beklediği tarih için sayılı günler kaldı. , 10 Eylül'de yeni 'larını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanırken, dünyanın farklı ülkelerinde sahte iPhone 11'lerin piyasaya çıkması dikkat çekti. 'a da gelen sözde yeni bir iPhone modeli şaşkınlık yarattı.

Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11

'ın bir yıldır beklenen yeni telefonu 11'in tanıtılmasına günler kala ortaya çıkan bu telefon kafaları karıştırdı.

Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11

Bu telefon 11 Max (iPhone XI) adıyla elden ele dolaşıyor.

Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11

Peki bu gerçek bir 11 mi?

Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11

Gelin yakından bakalım. Öncelikle App Store'a girelim ve uygulama mağazasına göz atalım.

Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11

iOS 10'u seviyoruz şeklinde bir mesaj bizi karşılıyor. Oysa bu telefonuyla iOS 13'e geçmiş olacak!

Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11

Diğer yandan Charts kategorisine girdiğimizde ise birinin ismi Çince olan birkaç uygulama dikkat çekiyor. Ancak gerçek App Store böyle bir şey değil!

Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11

Şimdi de Video bölümüne girelim. Bakalım bizi nasıl bir sürpriz bekliyor?

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