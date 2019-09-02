Dikkat! Çinliler Apple'dan önce piyasaya sürdü: İşte çakma iPhone 11
Dünyanın dört gözle beklediği tarih için sayılı günler kaldı. Apple, 10 Eylül'de yeni iPhone'larını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanırken, dünyanın farklı ülkelerinde sahte iPhone 11'lerin piyasaya çıkması dikkat çekti. İstanbul'a da gelen sözde yeni bir iPhone modeli şaşkınlık yarattı.
Bu telefon iPhone 11 Max (iPhone XI) adıyla elden ele dolaşıyor.
Peki bu gerçek bir iPhone 11 mi?
Gelin yakından bakalım. Öncelikle App Store'a girelim ve uygulama mağazasına göz atalım.
iOS 10'u seviyoruz şeklinde bir mesaj bizi karşılıyor. Oysa Apple bu telefonuyla iOS 13'e geçmiş olacak!
Diğer yandan Charts kategorisine girdiğimizde ise birinin ismi Çince olan birkaç uygulama dikkat çekiyor. Ancak gerçek App Store böyle bir şey değil!
Şimdi de Video bölümüne girelim. Bakalım bizi nasıl bir sürpriz bekliyor?