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Teknokulis Galeri Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

en sevdiği oyunları açıkladı

SpaceX ve 'nın kurucusu olan , Twitter hesabında en çok sevdiği bilgisayar oyunlarını listeledi. Ünlü girişimcinin takipçileriyle paylaştığı listede birinci şahıs aksiyon (FPS/First-person shooter) oyunları dikkat çekiyor.

Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

Dünyaca ünlü girişimci , Twitter üzerinden en sevdiği oyunları açıkladı.

Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

'ın favori oyunları olarak paylaştığı tweet'te Deus Ex, Half Life 2, BioShock, Mass Effect 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas ve Saints Row 4 oyunları yer aldı.

Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

Musk, açıkladığı bu oyunları neden sevdiği hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı, ancak önceden yaptığı açıklamalarda oyunlardan bazılarına atıfta bulunmuştu.

Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

Deus Ex

Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

Half Life 2

Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

Bioshock

Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı

Mass Effect

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