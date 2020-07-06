Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden en sevdiği oyunları açıkladı.
Elon Musk en sevdiği oyunları açıkladı
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, Twitter hesabında en çok sevdiği bilgisayar oyunlarını listeledi. Ünlü girişimcinin takipçileriyle paylaştığı listede birinci şahıs aksiyon (FPS/First-person shooter) oyunları dikkat çekiyor.
Elon Musk'ın favori oyunları olarak paylaştığı tweet'te Deus Ex, Half Life 2, BioShock, Mass Effect 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas ve Saints Row 4 oyunları yer aldı.
Musk, açıkladığı bu oyunları neden sevdiği hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı, ancak önceden yaptığı açıklamalarda oyunlardan bazılarına atıfta bulunmuştu.
Deus Ex
Half Life 2
Bioshock
Mass Effect