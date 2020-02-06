Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

Business Insider'da yer alan habere göre, Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk'un serveti 1 günde 12 milyar dolar artarak 45.2 milyar dolara ulaştı.
Business Insider'da yer alan habere göre, Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk'un serveti 1 günde 12 milyar dolar artarak 45.2 milyar dolara ulaştı.
Aynı habere göre, Musk'ın servetindeki bu radikal artışın nedeni sahibi olduğu Tesla'nın hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş ve şirketin dördüncü çeyrek rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması.
BBC'de yer alan başka bir habere göre, Tesla hissesi 887 dolara yükseldi ve şirketin değeri 150 milyar dolar barajını geçti.
ELON MUSK KİMDİR?
Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.
Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
1992'de, Kingston, Ontario'daki Queen's University'de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı.
Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.