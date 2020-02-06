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'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

SpaceX ve 'nın sahibi olan 'ın kişisel serveti, Tesla'nın hisselerindeki artış nedeniyle 1 günde 12 milyar dolar arttı.

Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

Business Insider'da yer alan habere göre, Güney Afrika asıllı girişimci 'un serveti 1 günde 12 milyar dolar artarak 45.2 milyar dolara ulaştı.

Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

Aynı habere göre, Musk'ın servetindeki bu radikal artışın nedeni sahibi olduğu 'nın hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş ve şirketin dördüncü çeyrek rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması.

Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

BBC'de yer alan başka bir habere göre, hissesi 887 dolara yükseldi ve şirketin değeri 150 milyar dolar barajını geçti.

Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

ELON MUSK KİMDİR?

Peki kim bu ? İşte Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

1992'de, Kingston, Ontario'daki Queen's University'de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı.

Elon Musk'ın serveti bir günde 12 milyar dolar arttı

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

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