Google Chrome’un adı nereden geliyor?

Aslında o kadar korkunç ki, geliştirme liderliği tüm oyları aştı ve insanların "chrome" kelimesini hızla ilişkilendirmesi konusunda ısrar ederek onu nihai ürüne koymak için mükemmel bir isim haline getirdi. Nesnel olarak, Chrome bir tarayıcı için oldukça havalı bir isim.