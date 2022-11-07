"Chrome" adı, 2000'lerin sonlarında Google'ın tarayıcı projesine kod adı olarak atandı.
Google Chrome'un adı nereden geliyor?
Markalar, adlarını farklı ilham kaynaklarından esinlenerek alabiliyor. Ancak tarayıcı adları söz konusu olduğunda, tarayıcının işlevini ima eden basit bir ad verilir (Internet Explorer gibi). Ancak Chrome biraz daha farklı. Çünkü Chrome'un adı parlak bir metal anlamını taşıyor.
Hızlı ve ikonik klasik arabaların referans alındığı Chrome, diğer tarayıcılara göre daha hızlı ve akıcı olacak şekilde tasarlandı.
Tıpkı klasik otomobillerdeki parlak krom kaplama ve tamponların görsel olarak arabanın gövdesine sarılması gibi bir görüntü isteyen marka, tarayıcının araç çubuğu, sekmeleri, kaydırma çubuğu ve web sayfasının etrafındaki her şeyi içeren bir sarmal olmasını istedi.
Chrome başlangıçta kod adı olsa da, tarayıcının son adı haline geldi. Geliştirme ekibi, projenin son adını seçmek için dahili bir yarışma düzenledi. Ancak Google geliştiricisi Glen Murphy'ye göre yarışmadan çıkan isimler berbattı.
Aslında o kadar korkunç ki, geliştirme liderliği tüm oyları aştı ve insanların "chrome" kelimesini hızla ilişkilendirmesi konusunda ısrar ederek onu nihai ürüne koymak için mükemmel bir isim haline getirdi. Nesnel olarak, Chrome bir tarayıcı için oldukça havalı bir isim.
Harika bir isim olmasının yanı sıra, adını taşıyan tarayıcı hakkında da gerçekten zekice bir isim. Chrome hakkında hem piyasaya sürüldüğü sırada hem de bu güne kadar en çok dikkat çeken şeylerden biri, tarayıcı arayüzünün çok az görünmesidir.
New York Times ile 2015 yılında yapılan bir röportajda, Google Ürün Şefi (yakında CEO olacak) Sundar Pichai, tarayıcının ironik adının aslında Chrome deneyiminin çekirdeği olduğunu vurguladı.