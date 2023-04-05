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Teknokulis Galeri HAVELSAN "ciddi oyun" teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

HAVELSAN "ciddi oyun" teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

HAVELSAN ciddi oyun teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren HAVELSAN, ciddi oyun teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

HAVELSAN ciddi oyun teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi'ni hayata geçiren HAVELSAN, ciddi oyunlar konusunda son dönemde yürüttüğü çalışmaları yeni bir aşamaya taşıdı.

HAVELSAN ciddi oyun teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Epic Games, geliştirdiği oyun motoru teknolojisi (Unreal Engine) ile yıllardır dünya video oyun sektörüne yön veren önemli firmalardan biri olarak dikkati çekiyor.

HAVELSAN ciddi oyun teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Son dönemde teknoloji alanında yaşanan ilerlemeler ve Unreal Engine oyun motorunun gelişmesi sayesinde video oyunları dışında farklı sektörler için de oyun teknolojilerinin kullanımı gündeme geldi.

HAVELSAN ciddi oyun teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Simülasyon, metaverse, mimari, sinema gibi sektörlerin oyun teknolojilerini kullanabilmesi mümkün ancak gelişen bu teknolojiyle birçok farklı disipline de açılan Unreal Engine teknolojisi konusunda dünya genelinde kısıtlı bir uzman sayısı bulunuyor.

HAVELSAN ciddi oyun teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Epic Games, bu nedenle dünya çapında uzmanlığını denetlediği ve onayladığı belli sayıda firmayı bir araya getirerek portal oluşturmaya karar verdi.

HAVELSAN ciddi oyun teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Servis partneri olarak kabul edilen ve Epic Games'in portalında yayınlanan firmalar hem birbirleriyle iletişimde olacak hem de dünya çapında kendi alanlarında geliştirilen projelere destek verebilme/ortaklık kurabilme şansına sahip olacak.

Bu ortaklık ve Epic Games'in resmi servis partneri portalında yer almasıyla HAVELSAN, yaptığı iş ve taahhüt ettiği bölgeler özelinde simülasyon projeleri konusunda verdiği hizmetleri prestijli bir platformda tanıtma fırsatını da elde etmiş oldu.

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