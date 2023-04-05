HAVELSAN "ciddi oyun" teknolojisi için Epic Games ile işbirliği yaptı

Servis partneri olarak kabul edilen ve Epic Games'in portalında yayınlanan firmalar hem birbirleriyle iletişimde olacak hem de dünya çapında kendi alanlarında geliştirilen projelere destek verebilme/ortaklık kurabilme şansına sahip olacak.

Bu ortaklık ve Epic Games'in resmi servis partneri portalında yer almasıyla HAVELSAN, yaptığı iş ve taahhüt ettiği bölgeler özelinde simülasyon projeleri konusunda verdiği hizmetleri prestijli bir platformda tanıtma fırsatını da elde etmiş oldu.