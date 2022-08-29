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Teknokulis Galeri Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

Her gün, sahip olduğunuz soruları yanıtlamak, güncel olaylardan haberdar olmak ve çevrenizdeki dünyadaki insanlarla bağlantıda kalmak için büyük olasılıkla interneti kullanan cihazlara tıklayıp dokunuyorsunuz. İnternetin yıllar içindeki formu değişkenlik gösterdi ve günümüzdeki gençlerin hepsi internetle birlikte büyüdü. Peki internet ne zaman kuruldu, kim tarafından icat edildi? İşte internet hakkında bilmediğiniz her şey...

Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

İnternet ne zaman icat edildi?

İnternetin çıkış tarihi yaygın olarak Ocak olarak kabul edilir.

Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

1 aralık 1983, ancak interneti piyasaya sunma yolu, internet için gerekli teknolojinin varlığından çok önce başladı.

Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

İnternetin icat edilmesi, birçok bilim insanının ve mühendisin çalışmalarını içeriyordu. İnterneti oluşturmak için çalışan insanların çoğu,internet teknolojisinin icat edilmesinden çok önce internet vizyonuna sahipti.

Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

History.com'a göre 1900'lerin başlarındaki mucit Nikola Tesla, kablosuz sisteme sahip bir dünya hayal etmişti.

Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

History.com'a göre Joseph Carl Robnett Licklider, iletişim kurmak için bilgisayar ağlarını kullanma vizyonuyla ortaya çıktığında, "internet için kullanılan ilk pratik şemalar 1960'ların başlarına kadar gelmeyecekti" dedi. Bundan önce, bilgisayarlar büyük ölçüde hesaplamaları hızlandırmak için matematiksel cihazlar olarak kullanılıyordu.

Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler
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Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler
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