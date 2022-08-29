Her gün kullandığınız internet hakkında bilmeniz gerekenler

Her gün, sahip olduğunuz soruları yanıtlamak, güncel olaylardan haberdar olmak ve çevrenizdeki dünyadaki insanlarla bağlantıda kalmak için büyük olasılıkla interneti kullanan cihazlara tıklayıp dokunuyorsunuz. İnternetin yıllar içindeki formu değişkenlik gösterdi ve günümüzdeki gençlerin hepsi internetle birlikte büyüdü. Peki internet ne zaman kuruldu, kim tarafından icat edildi? İşte internet hakkında bilmediğiniz her şey...