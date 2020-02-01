Huawei Mate 30 Pro'nun özellikleri nedir? İşte Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı

Huawei'nin yeni amiral telefonu uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye geliyor. İşte Huawei'nin yeni oyuncağı...
Huawei'nin yeni amiral telefonu uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye geliyor. İşte Huawei'nin yeni oyuncağı...
Huawei'nin Mate 10 ve Mate 20 ile standartlaştırdığı tasarım anlayışı, Mate 30'da da devam ediyor. Ancak rakiplerinden farklı olarak Huawei'nin her bir Mate 30 için karakteristik bir tasarım çizgisi belirlediğini söylenebilir.
Mate 30 Pro'daki şelale ekran, Mate 30'da yerini düz bir ekrana bırakıyor. Onun dışında Pro versiyonuna kıyasla biraz daha kalın, ancak bir önceki model Mate 20'ye göre daha ince çerçeveler görüyoruz. Bu arada bir de çentik var. O çentik içinde de iki ön kameramız bulunuyor.
Mate 30'un arkasında ise Mate 30 Pro ile benzer tasarıma sahip yuvarlak ve oldukça büyük bir arka kamera modülü bulunuyor. Huawei'nin P30 Pro'da kullandığı periskop lens Mate 30 ailesinde yok. Bu nedenle dairesel modül ile firmanın özgün bir tasarım ortaya koyması kolaylaşmış görünüyor.
6,5 inç boyutundaki ekran, yeni modellerin merkezinde yer alan bir telefon için rakiplerinden daha üst düzey. Huawei'nin hem Apple'a hem de Samsung'a yanıt vermek için piyasaya sürdüğü bir seri olan Mate, phablet tanımının biraz daha yumuşatılmış hali. Bir başka deyişle büyük ekranıyla Note serisine, kullanımıyla da iPhone serisine karşılık veriyor.
2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğünün bulunduğu telefon, insan gözü için oldukça yeterli bir netlik sunuyor.
Yine de Mate 30'un ekran çözünürlüğü akıllı telefon ile yapabileceğiniz her şey için yeterli düzeyde. Çünkü çözünürlük sabit kalsa da piksel yoğunluğunun ve renk doğruluğunun arttığını görüyoruz. Aynı durum iPhone 11 ve Samsung'un son telefonları için de geçerli. Bu arada Huawei Mate 30'un ekran panelini LG Display üretiyor.