Huawei MateBook 16s kullanıcısının beğenisini topladı!

Daha büyük bir ekrana doğru eğilim

Açıklamaya göre, ekran, kullanıcıları dış dünya ile birbirine bağlayan, bilgi edinmelerini ve başkalarıyla etkileşime geçmelerini bir köprü vazifesi görüyor. Daha iyi kullanıcı deneyimleri sunmak için daha büyük bir ekranın önemi artıyor. Sektördeki üreticiler daha küçük boyutlu, daha büyük ekrana ve daha sürükleyici bir deneyime sahip cihazlar üretiyor. Huawei, PC endüstrisinde bu deneyimlerini FullView Display için kullanıyor.

Şirket, bir adım daha atarak FullView Display'in dört taraflı mikro çerçevesini gerçekleştirerek onu Huawei MateBook ailesinin öncüsü haline getirdi.