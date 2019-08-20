Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı! 90 gün sonra ne olacak?

Diğer yandan telefon sahipleri için önemli bir uyarımız daha var: Huawei telefonlar EMUI 9.1 güncellemesi alıyor. Pek çok performans iyileştirmesi, GPU Turbo 3.0 desteği ile telefonları değiştirecek güncelleme bakın hangi telefonlara yüklenebiliyor?