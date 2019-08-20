sabah

telefon sahiplerine önemli uyarı! 90 gün sonra ne olacak?

merkezli teknoloji üreticisi 'nin bir süredir 'nin uygulayacağı ambargo kararı bekleniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı'ndan gelen sürpriz bir açıklama, şaşkınlık yarattı.

Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı! 90 gün sonra ne olacak?

'ye uygulanacak ambargo ile ilgili bir süredir gözler 'nin üzerinde. Ancak dün ABD Willbur Ross, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Huawei'ye uygulanan yaptırımların 90 gün erteleneceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı! 90 gün sonra ne olacak?

'nin bu geri adımı atmasındaki neden ABD merkezli telekom şirketlerinin 'ye bağımlı olması. Bu durumu doğrulayan Ross, 90 günlük erteleme süresinin gerekli olduğunu vurguladı ve bu yönde bir karar alındığını kaydetti.

Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı! 90 gün sonra ne olacak?

Ross, yaptığı açıklamada telekom şirketlerinin 'ye olan bağımlılıklarından kurtulmaları adına 90 gün daha ek süre tanıdıklarını belirtirken, bu süreyi telekom şirketlerinin iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca , bakanlığın Huawei'nin 46 iştirakinin daha listeye eklenmesine karar verdiğini sözlerine ekledi.

Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı! 90 gün sonra ne olacak?

Diğer yandan telefon sahipleri için önemli bir uyarımız daha var: telefonlar EMUI 9.1 güncellemesi alıyor. Pek çok performans iyileştirmesi, GPU Turbo 3.0 desteği ile telefonları değiştirecek güncelleme bakın hangi telefonlara yüklenebiliyor?

BİZE ULAŞIN