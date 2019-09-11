iPhone 11 Pro profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor!

ÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, bugüne kadar bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesi ile video çekiminde yeni bir standart belirliyor. Üçlü kamera sistemindeki her kamera, genişletilmiş dinamik aralık ve sinematik video stabilizasyonu ile muhteşem 4K videolar kaydedebiliyor. Daha geniş görüş alanı ve büyük odak düzlemiyle Ultra Geniş kamera, aksiyon videoları çekmek için harika. Kullanıcılar bu üç kamera arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor. İşitsel Zoom özelliği de sesi video kareleriyle eşleştirerek daha dinamik bir ses elde edilmesini sağlıyor. iOS 13 ile herkes, döndürme, kırpma, pozlamayı artırma ve videolara anında filtre ekleme imkanını veren güçlü video düzenleme araçlarına erişebiliyor. Tek bakışta görüp uygulaması kolay olan bu ayarlar sayesinde, acemi kullanıcılar bile profesyonel kalitede video projeleri oluşturabiliyor.