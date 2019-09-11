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profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

Profesyonel fotoğraf ve video konusunda çıtayı yükselten , 3 kameralı 5.8 inç 11Pro, 999 dolar 6.5 inç iPhone 11Pro Max 1099 dolar ve çift kameralı iPhone 11 699 dolar fiyatla 'de ABD'de vitrine çıkıyor. Apple toplantıda 7'inci nesil iPad, 5'inci nesil Apple Watch, Apple + ve Arcade oyun servislerini tanıttı.

iPhone 11 Pro profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

Alışveriş ve tatil sezonu öncesi 3 yeni modelden oluşan 11, iPhone 11Pro ve iPhone 11Pro Max, 7'inci nesil iPad, 5'inci nesil Watch ürünlerinin ve yeni servislerinin tanıtımını yapan Apple, rakiplerine gözdağı verdi. Apple başlangıç seviyede 6.1 inç iPhone 11 önceki yıl tanıtılan iPhone XR'ın yerine gelirken ABD'de 699 dolar etiket fiyatıyla satılacak.

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

5.8 inç 11Pro ve 6.5 inç ekrana iPhone 11Pro Max 'de 999 dolar ve 1099 dolardan başlıyan fiyatlarla satışa sunulacak. Yine , 7'inci kuşak iPad 329 dolardan başlayan fiyatla vitrine çıkıyor. 5'inci kuşak Apple Watch, Arcade oyun ve + televizyon servislerinin tanıtımını yaptı. iPhone 11'in 'ye geliş tarihi ve fiyatı belli olmasa da Kasım ayında Türkiye'de olması bekleniyor.

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

PROFESYONEL VİDEO

11Pro ve iPhone 11Pro Max Super Retina 5.8 inç ve 6.5 inç iki ekran boyutuyla geliyor. iPhone serisi arka yüzünde 3 kamerayla geliyor. Yeni üçlü kamera sistemi; , Geniş ve Telefoto kameralarla profesyonel düzeyde bir deneyim sunuyor. Loş ışıkta fotoğraf çekimine çok büyük iyileştirmeler getiren bu yeni sistem, bir akıllı telefonda görülen en yüksek video kalitesiyle aksiyon çekimleri için harika bir çözüm sunuyor.

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

Büyük ekranlı model 11Pro Max olarak adlandırılacak. Profesyonel fotoğraf gücünü kullanıcılarına sunacak iPhone 11Pro ve iPhone 11Pro Max aynı anda tüm kameralardan video çekim olanağı sunacak. Geniş açı ve düşük performansı profesyonel kameralı aratmayan iPhone serisinde gece modunda gökyüzü ve düşük ışıkta kapalı mekan fotoğrafları sorun olmayacak. Phone 11 Pro, yepyeni , Geniş ve Telefoto kameralara sahip, dönüşebilen bir üçlü kamera sistemi sunuyor. 'e bütünüyle entegre olan bu sistem, herkese yönelik tasarlanan profesyonel düzey bir kamera deneyimi sağlıyor.

iPhone 11 Pro profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor!

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

ÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

ve iPhone 11 Pro Max, bugüne kadar bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesi ile video çekiminde yeni bir standart belirliyor. Üçlü kamera sistemindeki her kamera, genişletilmiş dinamik aralık ve sinematik video stabilizasyonu ile muhteşem 4K videolar kaydedebiliyor. Daha geniş görüş alanı ve büyük odak düzlemiyle kamera, aksiyon videoları çekmek için harika. Kullanıcılar bu üç kamera arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor. İşitsel Zoom özelliği de sesi video kareleriyle eşleştirerek daha dinamik bir ses elde edilmesini sağlıyor. 13 ile herkes, döndürme, kırpma, pozlamayı artırma ve videolara anında filtre ekleme imkanını veren güçlü video düzenleme araçlarına erişebiliyor. Tek bakışta görüp uygulaması kolay olan bu ayarlar sayesinde, acemi kullanıcılar bile profesyonel kalitede video projeleri oluşturabiliyor.

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

Donanım ve yazılım arasında sıkı bir entegrasyon sağlayan ve iPhone 11 Pro Max, geleneksel kamera deneyimini yalnızca 'ın yapabileceği şekilde daha da ileri taşıyor. Manzara veya mimari fotoğrafları, dar alanda çekimler ve daha fazlası için harika bir çözüm sunan yepyeni kamera, dört kat daha geniş kadraj ile kamera deneyimini temelden değiştiriyor. Yüzde 100 Focus Pixels özelliğine sahip yeni Geniş sensör ve gelişmiş yazılım, Gece modu ile birlikte açık ve kapalı alanlarda loş ışık altında yapılan fotoğraf çekimlerinde büyük ilerleme sağlıyor. Doğal renklere sahip ve daha az bozulmuş daha parlak görüntüler elde ediliyor.

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

iPhone 11Pro Profesyonel kamera yeteneğiyle geliyor

AĞIR ÇEKİM SELFIE

yeni 11 arkasında 2 geniş açı kamerasıyla dikkat çekiyor. 6 renkte gelecek iPhone 11'de kullanılan 13 mm kamera geniş açıya ihtiyaç duyulan yerde fotoğraf severleri kurtarıyor. Özellikle düşük ışık ve gece modu oldukça güçlü. 4K çözünürlüğe sahip iPhone 11 geniş açı videoyu 2 aynı anda geçiş yaparak çekim yapılıyor. Fotoğraf çekerken basılı tuttuğunuzda video moduna geçiş yapıyor. Uzun süredir beklenen ön kamera geniş açılı fotoğraf ve videolar çekme olanağı sunuyor. Ayrıca ağır çekim selfie video şansı veriyor. A13 Bionic çipinin kullanıldığı yeni iPhone 11, 6.1 inç ekrana sahip olacak ve 'de satışa sunulacak.

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