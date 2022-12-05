iPhone giriş bilgilerinizi unuttuysanız bu 5 yöntemi deneyin!

Apple aygıtınız olmadan Apple Kimliği parolanızı sıfırlama

Apple Kimliğinize giriş yapmanız gerekiyor, ancak yanınızda bir cihaz yoksa uygulayabileceğiniz birkaç seçeneğiniz var. Bir arkadaşınızın veya aile üyenizin Apple cihazını ödünç alabilir veya bir Apple Store'daki cihazlardan birini kullanabilirsiniz. Yine de yukarıdaki talimatları takip edemezsiniz. Bunun yerine, ödünç alınan veya mağaza içi bir cihazdan Apple Kimliği parolanızı nasıl değiştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.