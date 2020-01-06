2019 yılının en çok satan telefonu hangisi? Bugüne dek dünyanın en çok satan telefonun hangi markanın hangi model telefonu olduğunu biliyor musunuz? İşte görünce şaşıracağınız o telefonlar...
İşte dünyanın en çok satan telefonu! Kapış kapış satıldı
Her yeni cep telefonu çıktığında alış-veriş çılgınlığı yaşanıyor ve o telefonu talep patlaması yaşanıyor. Ama bir telefon modeli var ki, yeni modelleri çıkmasına karşın kimse eline su dökemiyor. Yeni modeller ne kadar çok satılsa da ne kadar çok cazip hale gelse de kimse onun satış rakamlarını geçemiyor. İşte geçen yılın ve tüm zamanların en çok satan telefonları...
2019 yılının en çok satan telefonu, yüzde 3'lük pazar payıyla Apple'ın iPhone XR model telefonu oldu. iPhone XR'ı ise yüzde 2.6 pazar payıyla Samsung'un Galaxy A10 model telefonu takip ediyor. Üçüncü telefon markası yine Samsung... Galaxy A50, yüzde 1.9 pazar payına sahip. Gelelim gelmiş geçmiş dünyanın en çok satan telefonlarına...
Nokia 2650:
2004 yılının Ekim ayında karşımıza ilk kez çıkan bu telefon, düşük fiyatı ve o günün şartlarında sunduğu özelliklerle adından sıkça söz ettirmişti. 128x128 piksel ekran çözünürlüğü, alarm için LED ışık, MMS gibi özellikleriyle Nokia 2650, toplamda 35 milyon sattı.
iPhone 3GS:
Apple'ın ilk telefonu değil; ancak Türkiye dahil pek çok ülke Apple'ın iPhone serisini 2009 yılında bu telefonla tanıdı. Kavisli tasarımı bir yana Apple'ın iOS işletim sistemi herkesi kendine hayran bıraktı. Kullanımı oldukça kolaydı. iPhone 3G modeline göre iki kat daha hızlıydı. Cihaz, toplamda 35 milyon satmayı başardı.
Samsung Galaxy S2:
Samsung, Galaxy serisi telefonlarına 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Galaxy SII ise, 2011 yılının Mart ayında ilk kez karşımıza çıktı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefonun 8 MP kamerası ve 1 GB RAM'i vardı. Cihaz, bugüne dek 40 milyondan fazla sattı.
Samsung Galaxy S3:
Yine bir Samsung telefon ile karşınızdayız. Galaxy S2'yi kullanıcılar beğenince, bir sonraki model, yani Galaxy S3 de yüksek bir satış hacmine ulaştı. 2012 yılında satışa sunulan cihaz Android işletim sistemini kullanıyordu. Galaxy S3 de 40 milyona yakın sattı.
Nokia 6230:
Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, alternatifinin pek bulunmadığı yıllarda yüksek satış hacimlerine ulaşıyordu. Bu telefonlardan biri de 2003 yılında satışa sunulan Nokia 6230'dan başkası değil. VGA kamerası ve FM radyosu bulunan cihaz, toplamda 50 milyon sattı.