sabah
Teknokulis Galeri İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet sürerken günlük uygulama indirme sayısı ortalama 250 milyona ulaştı. Peki artan bu indirme sayısı sonrası tüm kullanıcılar her uygulamadan memnun kalıyor mu?

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

Sosyal medya uygulamalarındaki rekabet sonrası uygulamalar yaptıkları güncellemelerle birlikte birbirlerine benzemeye başladı.

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

Bu benzerlik birçok kullanıcıyı rahatsız ederek kullanıcıların platformları bırakmalarına neden oldu.

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

Peki 2022 yılının ikinci çeyreğinde en çok nefret edilen uygulamalar hangileri oldu?

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

Sosyal medya platformlarındaki memnuniyetsizlik sonrası DotNek tarafından yapılan bir araştırmaya göre her gün 250 milyon yeni uygulama indiriliyor.

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

Electronics Hub, bu rapordan yola çıkarak Twitter'ı analiz etti ve ülkelere göre en çok nefret edilen uygulamaların listesini çıkardı.

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu

İndirilen uygulama sayısı arttıkça kullanıcı memnuniyeti ise düşüyor.

İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA