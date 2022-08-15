Sosyal medya uygulamalarındaki rekabet sonrası uygulamalar yaptıkları güncellemelerle birlikte birbirlerine benzemeye başladı.
İşte dünyanın en nefret edilen uygulamaları belli oldu
Sosyal medya platformları arasındaki rekabet sürerken günlük uygulama indirme sayısı ortalama 250 milyona ulaştı. Peki artan bu indirme sayısı sonrası tüm kullanıcılar her uygulamadan memnun kalıyor mu?
Bu benzerlik birçok kullanıcıyı rahatsız ederek kullanıcıların platformları bırakmalarına neden oldu.
Peki 2022 yılının ikinci çeyreğinde en çok nefret edilen uygulamalar hangileri oldu?
Sosyal medya platformlarındaki memnuniyetsizlik sonrası DotNek tarafından yapılan bir araştırmaya göre her gün 250 milyon yeni uygulama indiriliyor.
Electronics Hub, bu rapordan yola çıkarak Twitter'ı analiz etti ve ülkelere göre en çok nefret edilen uygulamaların listesini çıkardı.
İndirilen uygulama sayısı arttıkça kullanıcı memnuniyeti ise düşüyor.