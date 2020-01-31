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İşte 'in en ayrıntılı görüntüsü! teleskopla çekildi...

ile ilgili çalışmalar devam ediyor. bu amaçla 2018 yılında Parker Solar Probe aracını fırlattı. Güneş'e dokunma görevine sahip olan bu araçtan ilk bulgular ise geçtiğimiz aralık ayında gelmişti. Bununla birlikte Güneş teleskoplarla da gözleniyor. bir teleskopla Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri çekildi.

İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

Çekilen fotoğraflarda 'in yüzeyinde, her biri 'nın yüzölçümü büyüklüğünde, 6.000 derece sıcaklığa sahip altın renkli tanecikler görünüyor.

İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor.

İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, 'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacağını söylüyor.

İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

ABD Ulusal Rasathanesi'ne ait teleskop Haleakala yanardağının zirvesinde 3.000 kilometre yükseklikte konumlandırıldı.

İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

Yapımına 2003'te başlanan ve 344 milyon dolara mal olan teleskop, dört metrelik çapıyla dünyanın en büyük aynasına sahip.

İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

'i doğrudan gördüğü için aşırı sıcaklığa maruz kalan teleskop, sıcaklık değişiminin hava türbülansına yol açıp görüntü kalitesini etkilememesi için her gün bir yüzme havuzunu dolduracak kadar buzla soğutuluyor.

İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

Bunun içinde her gece sekiz tank, buzla dolduruluyor. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan borulardan geçen soğutucu sıvı bu tanklarından geçiriliyor. Aynanın arkasında da 100 fıskiye var.

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