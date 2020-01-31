İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...

Güneş ile ilgili çalışmalar devam ediyor. NASA bu amaçla 2018 yılında Parker Solar Probe aracını fırlattı. Güneş'e dokunma görevine sahip olan bu araçtan ilk bulgular ise geçtiğimiz aralık ayında gelmişti. Bununla birlikte Güneş teleskoplarla da gözleniyor. Dev bir teleskopla Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri çekildi.