İşte Güneş'in en ayrıntılı görüntüsü! Dev teleskopla çekildi...
Güneş ile ilgili çalışmalar devam ediyor. NASA bu amaçla 2018 yılında Parker Solar Probe aracını fırlattı. Güneş'e dokunma görevine sahip olan bu araçtan ilk bulgular ise geçtiğimiz aralık ayında gelmişti. Bununla birlikte Güneş teleskoplarla da gözleniyor. Dev bir teleskopla Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri çekildi.
Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor.
Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacağını söylüyor.
ABD Ulusal Güneş Rasathanesi'ne ait teleskop Haleakala yanardağının zirvesinde 3.000 kilometre yükseklikte konumlandırıldı.
Yapımına 2003'te başlanan ve 344 milyon dolara mal olan teleskop, dört metrelik çapıyla dünyanın en büyük aynasına sahip.
Güneş'i doğrudan gördüğü için aşırı sıcaklığa maruz kalan teleskop, sıcaklık değişiminin hava türbülansına yol açıp görüntü kalitesini etkilememesi için her gün bir yüzme havuzunu dolduracak kadar buzla soğutuluyor.
Bunun içinde her gece sekiz tank, buzla dolduruluyor. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan borulardan geçen soğutucu sıvı bu tanklarından geçiriliyor. Aynanın arkasında da 100 fıskiye var.