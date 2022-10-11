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Teknokulis Galeri İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

Apple iPhone için yayınladığı iOS 16'nın yeni sürümünü piyasaya sürdü. İşte güncellemeyle gelen yenilikler...

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

Apple, Eylül ayında yeni iPhone 14 serisiyle birlikte iOS 16 serisini de tanıttı.

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

Uzun zaman sonra birçok farklı yeniliğin geldiği iOS 16 güncellemesi kullanıcı tarafından sevilerek kullanılmaya başlandı.

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

Ancak yeni iPhone serisi ve iOS güncellemesinde kullanıcıların karşılaştığı da birçok hata tespit edildi.

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

Apple da şimdi bu hataların birçoğunu düzeltecek yeni iOS 16.0.3 güncellemesini tanıttı.

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

İşte iOS 16.0.3 ile gelen yenilikler ve hata düzenlemeleri...

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

Özellikle Mail uygulamasındaki hatalar, bilgirim gecikmeleri yaşayan iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max düzeltildi.

İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!

Apple CarPlay üzerinden yapılan telefon görüşmelerindeki düşük ses seviyesi düzeltildi.

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