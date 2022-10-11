İşte iOS 16.0.3 yenilikleri!
Apple iPhone için yayınladığı iOS 16'nın yeni sürümünü piyasaya sürdü. İşte güncellemeyle gelen yenilikler...
Uzun zaman sonra birçok farklı yeniliğin geldiği iOS 16 güncellemesi kullanıcı tarafından sevilerek kullanılmaya başlandı.
Ancak yeni iPhone serisi ve iOS güncellemesinde kullanıcıların karşılaştığı da birçok hata tespit edildi.
İşte iOS 16.0.3 ile gelen yenilikler ve hata düzenlemeleri...
Özellikle Mail uygulamasındaki hatalar, bilgirim gecikmeleri yaşayan iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max düzeltildi.
Apple CarPlay üzerinden yapılan telefon görüşmelerindeki düşük ses seviyesi düzeltildi.