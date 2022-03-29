Jüpiter’in uydusu Europa’da yaşam olabilir mi? NASA’dan dikkat çeken araştırma...

"Mars'ta yaşam var mı?" sorusu cevap ararken Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Texas Üniversitesi, yeni bir araştırma başlattı. Jüpiter'İn uydusu Europa'da Dünya okyanuslarına benzer oranda oksijen bulunduğu iddia ediliyor. Bu durum da 'Europa'da yaşam olabilir mi?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...