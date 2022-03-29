Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabilir mi? NASA'dan dikkat çeken araştırma...
"Mars'ta yaşam var mı?" sorusu cevap ararken Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Texas Üniversitesi, yeni bir araştırma başlattı. Jüpiter'İn uydusu Europa'da Dünya okyanuslarına benzer oranda oksijen bulunduğu iddia ediliyor. Bu durum da 'Europa'da yaşam olabilir mi?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...
Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabilir mi? NASA'dan dikkat çeken araştırma...
Geophysical Research Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Europa'nın dörtte birini kaplayan çatlaklar, sırtlar ve buz bloklarından oluşan arazisinin altında uzaylı yaşamını sürdürmeye potansiyel olarak yardımcı olabilecek koşulların bulunduğunu düşünüyor.
Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabilir mi? NASA'dan dikkat çeken araştırma...
Bilim insanları Europa'nın okyanusundaki oksijen miktarının dünya okyanusları ile eşit olabileceği iddia ediliyor.
Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabilir mi? NASA'dan dikkat çeken araştırma...
YAŞAMA İLİŞKİN SORULAR
Teksas Üniversitesi'ne bağlı UT Jackson Yerbilimleri Okulu Jeolojik Bilimler Bölümü'nde profesör olan baş araştırmacı Marc Hesse, "Araştırmamız bu süreci mümkün olanın alanına koyuyor. Europa'nın yeraltı okyanusu uzaydaki yaşama ilişkin sorularımızı yanıtlayabilir" diye konuştu.
Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabilir mi? NASA'dan dikkat çeken araştırma...
OKSİJEN İLE ÇEŞİTLİ BESİNLER BULUNDU
Araştırmacılar, Europa'nın uzaylı yaşamı aramak için en iyi nokta olduğunu dile getirirken gök cisminde besin görevi görebilecek kimyasallarla birlikte oksijen ve su belirtileri tespit ettikleri söyledi.
Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabilir mi? NASA'dan dikkat çeken araştırma...
Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam olabilir mi? NASA'dan dikkat çeken araştırma...
BİLDİĞİMİZ YAŞAM VARSA...
Hesse, "Okyanusta bildiğimiz yaşam varsa, oksijenin ona ulaşmasının bir yolu olmalı. Mevcut kanıtlara dayanan en makul senaryonun, oksijenin tuzlu su veya tuzlu su ile taşınması olduğuna inanıyorum" dedi.