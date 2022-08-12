Xiaomi Ağustos ayında düzenlediği lansmanla birlikte yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Oldukça ince bir yapıya sahip olan Mix Fold 2 modeli 120 hz amoled ekrana ve Snapdragon 8 plus Gen1 işlemciye sahip.
Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2
Xiaomi, katlanabilir telefon piyasasını yerinden oynatacak bir giriş yaparak dünyanın en ince katlanabilen akıllı en ince telefonunu tanıttı. Ağıstos ayında düzenlediği lansmanla telefon serisinin ikinci neslini tanıttı.
Xiaomi MIX Fold 2
Lansmanı düzenleyen Lei Jun, etkinlikte firmanın geçmişinden, başarılarından, yatırımlarından ve tüm teknolojik gelişmelerden bahsetti. MIX serisini vurgu yapan CEO, dünyanın en ince katlanabilen cihazını ürettikleri açıkladı.
Cihaz normal halindeyken 5,4 mm kalınlığa sahip. Katlandıktan sonra ise 11,2mm'lik bir kalınlığa sahip olan telefonun ağırlığı ise 262 gram.
Telefonun ana ekranı, 120 Hz- 21:9 en oranı sunan Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Full HD+ çözünürlük seçeneği olan 6,56" Samsung E5 tipi Amoled ekran bambaşka bir deneyim sunuyor.
Üst düzey teknolojiye sahip bu cihaz, 8,02 inç LTPO AMOLED Eco2 ekran, 2K+ çözünürlüğe sahip 2160 x 1914 pikselden oluşuyor.
1300 nitlik parlaklık seviyesi sunan ekran, esnek bir cam içeriyor.
Cihazın arkasında dikdörtgen bir modüle entegre edilmiş üç kamera var. Bu kameralar, 13 MPx ultra geniş açılı sensör ve 2 x optik zoomlu telefoto lens ile destekleniyor.