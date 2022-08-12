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Teknokulis Galeri Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi, katlanabilir telefon piyasasını yerinden oynatacak bir giriş yaparak dünyanın en ince katlanabilen akıllı en ince telefonunu tanıttı. Ağıstos ayında düzenlediği lansmanla telefon serisinin ikinci neslini tanıttı.

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Ağustos ayında düzenlediği lansmanla birlikte yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Oldukça ince bir yapıya sahip olan Mix Fold 2 modeli 120 hz amoled ekrana ve Snapdragon 8 plus Gen1 işlemciye sahip.

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi MIX Fold 2

Lansmanı düzenleyen Lei Jun, etkinlikte firmanın geçmişinden, başarılarından, yatırımlarından ve tüm teknolojik gelişmelerden bahsetti. MIX serisini vurgu yapan CEO, dünyanın en ince katlanabilen cihazını ürettikleri açıkladı.

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Cihaz normal halindeyken 5,4 mm kalınlığa sahip. Katlandıktan sonra ise 11,2mm'lik bir kalınlığa sahip olan telefonun ağırlığı ise 262 gram.

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Telefonun ana ekranı, 120 Hz- 21:9 en oranı sunan Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Full HD+ çözünürlük seçeneği olan 6,56" Samsung E5 tipi Amoled ekran bambaşka bir deneyim sunuyor.

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Üst düzey teknolojiye sahip bu cihaz, 8,02 inç LTPO AMOLED Eco2 ekran, 2K+ çözünürlüğe sahip 2160 x 1914 pikselden oluşuyor.

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

1300 nitlik parlaklık seviyesi sunan ekran, esnek bir cam içeriyor.

Kağıt kadar ince: Xiaomi MIX Fold 2

Cihazın arkasında dikdörtgen bir modüle entegre edilmiş üç kamera var. Bu kameralar, 13 MPx ultra geniş açılı sensör ve 2 x optik zoomlu telefoto lens ile destekleniyor.

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