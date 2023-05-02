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Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

Beklenen an geldi ve Respawn Entertainment, Electronic Arts ve Lucasfilm Games ortaklığında hazırlanan Star Wars Jedi: Survivor oyuncuların ekranlarındaki yerini aldı. 2019 yılında çıkan ve eleştirmenler tarafından büyük övgüler alan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğinde olan Star Wars Jedi: Survivor, başrole yeniden (Cameron Monaghan tarafından canlandırılan) Jedi Şövalyesi Cal Kestis'i koyuyor ve kahramanımızın önceki oyundakinden daha tecrübeli ve daha güçlü bir halde, galaksideki yeni tehlikelere karşı mücadelesini konu ediyor.

Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için geliştirilen oyun, Jedi hünerlerinizi gösterebileceğiniz aksiyon dolu bir oynanış, sinematik bir hikaye ve önceki oyuna göre çok daha derin bir keşif imkanı sunuyor.

Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

Dünya çapındaki birçok eleştirmenden büyük övgüler alan oyun, The Guardian tarafından 5 üzerinden 5 yıldızla ödüllendirilirken, "Son 20 yılın en iyi Star Wars oyunu" olarak adlandırıldı.

Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

Inverse'ün 10 üzerinden 9 puanlı incelemesi oyunu, "Bir devam oyunundan isteyebileceğiniz her şeye sahip" olarak nitelendirirken, Game Informer da 10 üzerinden 9.25'lik puanıyla oyunun "Star Wars'un büyüsünü tam olarak yakaladığı"na değindi.

Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

Rolling Stone ise incelemesinde, "Bu oyun, Respawn'un hala çok sağlam bir "AAA" oyun gücü olduğunu hatırlatıyor ve Star Wars Jedi: Survivor ile Star Wars oyunlarının geleceği emin ellerde." diyerek oyunun başarısından söz etti.

Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

Respawn Entertainment oyun direktörü Stig Asmussen, oyunla ilgili değerlendirmesinde, "Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Jedi: Fallen Order'ın oyun deneyimini her yönden ileri taşıyor" dedi ve ekledi:

Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

"Oyuncular, Cal Kestis'in hikaye ilerledikçe daha da fazla tehlikeyle karşılaşmasını tecrübe ederken, beceri seviyelerine göre bir oynanışla buluşacak ve gerçek bir Jedi gibi hissetmelerini sağlayan Jedi savaşlarını deneyimleyebilecekler. Respawn'daki ekibimizin oyun için verdiği emekten daha fazla gurur duyamazdım ve bu macerada Lucasfilm Games ekibiyle yaptığımız işbirliği için minnettarım."

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