Merakla beklenen Star Wars Jedi: Survivor çıktı

Beklenen an geldi ve Respawn Entertainment, Electronic Arts ve Lucasfilm Games ortaklığında hazırlanan Star Wars Jedi: Survivor oyuncuların ekranlarındaki yerini aldı. 2019 yılında çıkan ve eleştirmenler tarafından büyük övgüler alan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğinde olan Star Wars Jedi: Survivor, başrole yeniden (Cameron Monaghan tarafından canlandırılan) Jedi Şövalyesi Cal Kestis'i koyuyor ve kahramanımızın önceki oyundakinden daha tecrübeli ve daha güçlü bir halde, galaksideki yeni tehlikelere karşı mücadelesini konu ediyor.