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Teknokulis Galeri Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

Android ekosisteminde milyonlarca uygulama var. Bu uygulamalardan güvenli olanlar ve tehlikeli olanlar arasındaki fark her zaman anlaşılamayabiliyor. Ne yazık ki bilgisayar korsanları bu uygulamalar arasındaki benzerliği fırsat bilerek birçok uygulama yüklüyor ve insanları kandırmayı başarıyor.

Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

Android sisteminde bulunan milyonlarca uygulama arasında kötü amaçlı yazılım ve virüse sahip uygulamalar var.

Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

Bu kötü amaçlı uygulamalar, cihazlardaki kimlik bilgiler, parolalarınızı çalacak işler yaparak kullanıcıları zarara uğratır.

Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

Son günlerde milyonlarca Android kullanıcısı, bu uygulamaları indirerek dolandırıldıklarını açıkladı.

Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede
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Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

Nordvpn'de siber güvenlik uzmanı olan Adrianus Warmenhoven bazı faydalı ipuçları paylaştı.

Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

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Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede

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