Android sisteminde bulunan milyonlarca uygulama arasında kötü amaçlı yazılım ve virüse sahip uygulamalar var.
Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı! Telefonlarınız büyük tehlikede
Android ekosisteminde milyonlarca uygulama var. Bu uygulamalardan güvenli olanlar ve tehlikeli olanlar arasındaki fark her zaman anlaşılamayabiliyor. Ne yazık ki bilgisayar korsanları bu uygulamalar arasındaki benzerliği fırsat bilerek birçok uygulama yüklüyor ve insanları kandırmayı başarıyor.
Bu kötü amaçlı uygulamalar, cihazlardaki kimlik bilgiler, parolalarınızı çalacak işler yaparak kullanıcıları zarara uğratır.
Son günlerde milyonlarca Android kullanıcısı, bu uygulamaları indirerek dolandırıldıklarını açıkladı.
Nordvpn'de siber güvenlik uzmanı olan Adrianus Warmenhoven bazı faydalı ipuçları paylaştı.
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