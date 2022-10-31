Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Web tarayıcılarını şekillendirmeyi seven Google Chrome hayranları, kullandıkları araçların aslında kişisel verileri çalıyor olabileceği konusunda uyarıldı. Uzmanlar, web sayfalarının rengini ve görünümünü değiştirmek için uygulama olarak maskelenen çeşitli uzantıları ortaya çıkardılar.