30 farklı çeşitte bulunan uygulama, Chrome'u kişiselleştirmek isteyen kullanıcıların bilgilerini çalıyor.
Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!
Web tarayıcılarını şekillendirmeyi seven Google Chrome hayranları, kullandıkları araçların aslında kişisel verileri çalıyor olabileceği konusunda uyarıldı. Uzmanlar, web sayfalarının rengini ve görünümünü değiştirmek için uygulama olarak maskelenen çeşitli uzantıları ortaya çıkardılar.
Arama çubuğu, bildirimler kısmını şekillendiren kullanıcılar farkında olmadan kişisel bilgilerini giriyor.
Chrome üzerinden bir şey aradığınızda, Google arama'ya benzeyecek şekilde yapılmış bir kopya sayfasına yönlendiriliyor.
Kopya sayfasına kişisel bilgilerini giren kullanıcılar, büyük tehlike yaşıyor.
Kullanıcıların bilgilerini alan hackerlar, bu bilgilerle satın alma yapıyorlar.
Araştırmacılar, bu sahte uygulamaları duyurdu.
İşte o uygulamalar...