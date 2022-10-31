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Teknokulis Galeri Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Web tarayıcılarını şekillendirmeyi seven Google Chrome hayranları, kullandıkları araçların aslında kişisel verileri çalıyor olabileceği konusunda uyarıldı. Uzmanlar, web sayfalarının rengini ve görünümünü değiştirmek için uygulama olarak maskelenen çeşitli uzantıları ortaya çıkardılar.

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

30 farklı çeşitte bulunan uygulama, Chrome'u kişiselleştirmek isteyen kullanıcıların bilgilerini çalıyor.

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Arama çubuğu, bildirimler kısmını şekillendiren kullanıcılar farkında olmadan kişisel bilgilerini giriyor.

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Chrome üzerinden bir şey aradığınızda, Google arama'ya benzeyecek şekilde yapılmış bir kopya sayfasına yönlendiriliyor.

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Kopya sayfasına kişisel bilgilerini giren kullanıcılar, büyük tehlike yaşıyor.

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Kullanıcıların bilgilerini alan hackerlar, bu bilgilerle satın alma yapıyorlar.

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

Araştırmacılar, bu sahte uygulamaları duyurdu.

Milyonlarca kişiye acil Google Chrome uyarısı: Şifreleriniz dolandırıcıya gösteriliyor!

İşte o uygulamalar...

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