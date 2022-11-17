İstenmeyen kullanıcılara son! Netflix hesabınızdan istediğiniz kullanıcıları kovabileceğiniz özelliği getirdi!
Netflix, birçok kullanıcının oldukça kullanışlı bulacağı ve istenmeyen kişileri hesaplarından çıkarmalarına olanak tanıyan yepyeni bir özelliği tanıttı.
Netflix, hemen hemen her cihazda izleyebileceğiniz bir hizmettir. Bu nedenle muhtemelen birden fazla cihazda oturum açmış ve onları unutmuş olabilirsiniz.
Anasayfanızda alakasız film ve dizilerin önerildiğini görmek, daha önce hesabınızın birileriyle paylaştığınızı ve onların hala aktif olarak kullandığını gösteriyor. Peki bu istenmeyen gizli kullanıcıya sahipseniz ne yapmanız gerekecek?
Bu sorunun üzerine Netflix, hesabınızın şu anda oturum açtığı tüm cihazları kontrol edebileceğiniz ve izlemek istemediğiniz herkesi kovarak tekrar oturumunuzu kapatabileceğiniz yeni bir özellik başlattı.
'Erişimi ve Cihazları Yönetme' adı verilen yeni Netflix özelliği, hangi cihazlarda oturum açtığınızı, dünyanın neresinde olduklarını ve üzerinde en son ne zaman bir içerik izlendiğini görüntüleyebileceğiniz bir özellik sunuyor.
Web, iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabilen yeni özellik, bir düğmeye tıklayarak oturum açtığınız herhangi bir cihazdan çıkış yapmanıza olanak tanıyacak.
Pek çok insan Netflix'in böyle bir özelliği tanıtmasının 'tam zamanı' olduğunu söyledi ve yayın hizmetinin zaten buna sahip olmamasının 'garip' olduğunu söyledi.
Birçok kullanıcı bu özelliğin tüm dijital yayın hizmetlerinde bulunması gerektiğini söylüyor.