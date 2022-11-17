İstenmeyen kullanıcılara son! Netflix hesabınızdan istediğiniz kullanıcıları kovabileceğiniz özelliği getirdi!

Web, iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabilen yeni özellik, bir düğmeye tıklayarak oturum açtığınız herhangi bir cihazdan çıkış yapmanıza olanak tanıyacak.

Pek çok insan Netflix'in böyle bir özelliği tanıtmasının 'tam zamanı' olduğunu söyledi ve yayın hizmetinin zaten buna sahip olmamasının 'garip' olduğunu söyledi.