Hulu ve Apple TV Plus gibi bazı yayın hizmetleri, şifrenizi kısa mesajla veya kimlik doğrulama uygulamasıyla gönderilen bir kodla eşleştiren iki faktörlü kimlik doğrulamasına sahipken, Netflix'te bu doğrulama yöntemi yok.
Netflix'in bu ayarını hemen yapın!
Banka hesaplarınızın güvende kalması için bir güvenlik yöntemi kullanıyorsunuz, peki sosyal medya hesaplarınızı korumak için nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini düzenli olarak değiştirmek her zaman yeterli bir koruma sağlamayabilir. Örneğin Netflix hesabınızın paylaşımı konu olduğunda, bedava hesap kullananlara karşı ekstra bir güvenlik önlemi almak gerekiyor.
Ancak Netflix, ebeveyn denetimlerinin bir parçası olarak 2020'de profil PIN koruması sunmaya başladı ve bunu çocuklarınız olsun ya da olmasın ek bir koruma ve kişiselleştirme katmanı olarak kullanmak iyi bir fikirdir.
Neden Pin koruması yapılmalı?
Netflix profil pın'ini etkinleştirmek, çocukların, oda arkadaşlarının ve ebeveynlerin önerilerinizi, izleme listenizi veya görüntüleme geçmişinizi kurcalamasını engellemeye yardımcı olur.
Netflix hesabınıza eklediğiniz bir Pin koruması ile birlikte bilgisayar korsanları ya da Netflix şifrenizi paylaştığınız herhangi birinin dış müdahalesini engelleyebilirsiniz. PIN kodu size huzur verebilecek bir ebeveyn kontrolü özelliğidir.
Netflix profilinize nasıl PIN eklenir
Netflix, bir hesaptaki tek tek profillere PIN eklemenize izin verir, ancak bu, televizyonunuzdaki, oyun konsolunuzdaki veya telefonunuzdaki uygulama yerine bir web tarayıcısı üzerinden yapılmalıdır.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hesap ayarları'na gidin. Profilinizin Profil ve Ebeveyn Denetimleri bölümüne gidin. Hesap sahibi olarak profiliniz en üstte olmalıdır. PIN etkinleştirilmezse "kapalı" kelimesini göreceğiniz Profil Kilidi'ne gidin. "Değiştir" i tıklayın.
Profil Kilit Ekranına gitmeden önce hesap şifresini girmeniz istenir. Profilinize erişmek için PIN iste yazan kutuyu işaretleyin. Dört basamaklı bir kod oluşturun ve Kaydet'i tıklatın.