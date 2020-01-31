Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Genç adamın limonla yaptıkları kısa sürede popüler oldu ve tartışmalara da yol açtı. Bakın Rus mühendis ne yaptı...
Genç adamın limonla yaptıkları kısa sürede popüler oldu ve tartışmalara da yol açtı. Bakın Rus mühendis ne yaptı...
Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?
Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.
Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.
İşte bu şekilde...
Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.
Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.