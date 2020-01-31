sabah

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada bazı içerikler, eğer dikkat çekici yanı bulunuyorsa, kısa süre içinde popüler olabiliyor. Geçmişte bunun birçok örneğini gördük. Fotoğraflar, videolar veya herhangi bir konu hakkındaki yazılar bir anda viral hale geldi. Son olarak sosyal medyaya Rus mühendisin yaptıkları damga vurdu.

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Genç adamın limonla yaptıkları kısa sürede popüler oldu ve tartışmalara da yol açtı. Bakın Rus mühendis ne yaptı...

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

İşte bu şekilde...

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.

Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.

BİZE ULAŞIN