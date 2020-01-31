Rus mühendis dünyayı şaşkına çevirdi! Limonla öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada bazı içerikler, eğer dikkat çekici yanı bulunuyorsa, kısa süre içinde popüler olabiliyor. Geçmişte bunun birçok örneğini gördük. Fotoğraflar, videolar veya herhangi bir konu hakkındaki yazılar bir anda viral hale geldi. Son olarak sosyal medyaya Rus mühendisin yaptıkları damga vurdu.