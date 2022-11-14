Aslında iki iddia da doğru. Arka plan uygulamaları telefonunuzun kaynaklarını kendi başlarına kullanamasa da, Android telefonlar ve iPhone'lar varsayılan olarak arka plan uygulamalarını düzenli aralıklarla yeniler.
Şarjınızı süpürge gibi çeken bu özellikleri kapatın!
Akıllı bir telefonun pil gücünden tasarruf etmek için arka plan uygulamalarını kapatıp kapatmama konusunda ortaya birçok iddia atılıyor. Birçok kullanıcı, arka plan uygulamalarını temizlemenin telefon performansını arttırdığını ve verilerin kaydedildiğini düşünüyor. Apple ve Google'ın Android ekibindeki yöneticilerde arka plan uygulamalarının telefon performansını etkileyecek kadar kaynak kaplamadığını açıklıyor.
Bu, telefonunuzun pilini ve verilerinizi kullanır. Arka plan uygulamalarının yenilenmesi, kaynaklarınızı ekran parlaklığı ve hücresel bağlantı kadar tüketmezken, uygulamaların yenilenmesini durdurmak, pilinizi ve verilerinizi gerçekten ihtiyacınız olduğunda korumanıza yardımcı olabilir.
iPhone'lar için Düşük Güç Modu ve Android telefonlar için Pil Tasarrufu, arka plan uygulamalarının da yenilenmesini engeller. Ancak, ekran yenileme hızı ve cihaz performansı gibi diğer ayarları da duraklatır veya değiştirirler. Bu seçenekler kesinlikle pilinizi ve verilerinizi koruyacaktır. Ancak arka plan uygulamalarının yenilenmesini durdurmaya kıyasla daha çarpıcı değişikliklere neden olurlar.
Arka plan uygulamalarının yenilenmesini nasıl durduracağınız, pilinizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak ve verilerinizi nasıl kaydedeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
iPhone kullanıcılar için;
1. Ayarlar'ı açın.
2. Genel'e dokunun.
3. Arka Plan Uygulaması Yenileme'ye dokunun.
4. Arka Plan Uygulaması Yenile'ye tekrar dokunun.
Burada arka plan yenilemeyi kapatmayı, Wi-Fi'ye bağlıyken arka plan uygulamalarının yenilenmesini sınırlamayı veya Wi-Fi ve hücresel verilerde arka plan uygulamalarının yenilenmesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Wi-Fi veya hücresel Veriler'i seçerseniz, arka planda hangi uygulamaların yenilenebileceğini de seçebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki ilk üç adımı izleyin. Ardından, sayfanın altına yakın bir uygulama listesi görecek ve arka planda hangilerinin yenilenebileceğini seçmelisiniz.
Android kullanıcıları için;
1. Ayarlar'ı açın.
2. Ağ ve internet'e dokunun.
3. Veri koruyucu'ya dokunun.
4. Veri koruyucuyu kullan'ı açın.