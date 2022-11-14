Şarjınızı süpürge gibi çeken bu özellikleri kapatın!

iPhone'lar için Düşük Güç Modu ve Android telefonlar için Pil Tasarrufu, arka plan uygulamalarının da yenilenmesini engeller. Ancak, ekran yenileme hızı ve cihaz performansı gibi diğer ayarları da duraklatır veya değiştirirler. Bu seçenekler kesinlikle pilinizi ve verilerinizi koruyacaktır. Ancak arka plan uygulamalarının yenilenmesini durdurmaya kıyasla daha çarpıcı değişikliklere neden olurlar.