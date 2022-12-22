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Teknokulis Galeri Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Genelde insanlar güneşin renginin sarı olduğunu söyler. Bu rengin beyaz olduğunu iddia edenler de oluyor. Ancak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a göre güneşin rengi yeşil! İşte detaylar...

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Aslında tüm olay Twitter'daki birinin gökyüzünün neden gündüzleri mavi göründüğünü açıklayan tweetler atmasıyla başladı. Ardından güneşin ne renk olduğunu sorgulayan kullanıcıya yanıt veren SpaceX kurucusu Elon Musk kafaları karıştırdı.

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Atılan tweete yanıt veren Elon Musk'a göre güneş yeşil. Birçok insana göre güneşin rengi sarı ya da beyazdır. Fakat Rayleigh saçılmasında olduğu gibi, işler temel bilimin bile bize anlattığından daha karmaşık hale geliyor.

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Çoğumuz muhtemelen birkaç rengin beyaz ışığı içerdiğini biliyoruz.

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Güneşin kendisi "tam vücut spektrumunda" ışık yayar. Bu insanların gökkuşağında gördüklerimizin ötesinde dalga boylarından oluşan bir ışıktır. Ancak NASA'ya göre güneş, enerjisinin çoğunu en iyi mavi-yeşil olarak tanımlıyor.

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Güneş her şeyden daha fazla mavi ve yeşil rengini yayıyor. Ancak yine de diğer tüm görünür renkleri de güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Üç renkli koni hücresi reseptörü içeren gözlerimiz, temelde beynimizi her rengi fazlasıyla gördüğümüz konusunda ikna eder. Aslında bu olay hareketsiz resimleri hareket ediyormuş gibi görmemize yarayan olay gibi gerçekleşiyor. Beynimiz uzayda tüm renkleri beyaz ışıkta birleştiriyor.

Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...

Ancak Dünya'da atmosfer gördüklerimizi değiştiriyor. Rayleigh saçılma etkisi, gezegenimizin atmosferinin ışığı nasıl saçtığını açıklıyor ve bunu daha kısa dalga boylarında daha etkili bir şekilde yapıyor.

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