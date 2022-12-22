Bomba iddia! Güneşin rengi aslında bildiğiniz gibi değilmiş! İşte güneşin gerçek rengi...
Genelde insanlar güneşin renginin sarı olduğunu söyler. Bu rengin beyaz olduğunu iddia edenler de oluyor. Ancak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a göre güneşin rengi yeşil! İşte detaylar...
Çoğumuz muhtemelen birkaç rengin beyaz ışığı içerdiğini biliyoruz.
Üç renkli koni hücresi reseptörü içeren gözlerimiz, temelde beynimizi her rengi fazlasıyla gördüğümüz konusunda ikna eder. Aslında bu olay hareketsiz resimleri hareket ediyormuş gibi görmemize yarayan olay gibi gerçekleşiyor. Beynimiz uzayda tüm renkleri beyaz ışıkta birleştiriyor.
Ancak Dünya'da atmosfer gördüklerimizi değiştiriyor. Rayleigh saçılma etkisi, gezegenimizin atmosferinin ışığı nasıl saçtığını açıklıyor ve bunu daha kısa dalga boylarında daha etkili bir şekilde yapıyor.