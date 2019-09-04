Son çeyrek akıllı telefon sektörü açısından önemli bir süreç. Her yıl olduğu bu yıl da sonbahar döneminde birçok akıllı telefon markası yeni modellerini tanıtacak. Eylül 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefon modeller, akıllı telefon alacaklar tarafından merak ediliyor. İşte bu ay itibariyle fiyatları 1.500 TL ve aşağısında olan akıllı telefonlar...
Telefon alacaklar dikkat! Eylül 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefonlar
Her yıl olduğu bu yıl da sonbahar döneminde birçok akıllı telefon markası yeni modellerini tanıtacak. 2019 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte akıllı telefon teknolojisini yakından takip edenler heyecanla yeni modelleri bekliyor. Bunun yanında yeni akıllı telefonların çıkması ile birlikte birçok modelin fiyatında düşüş bekleniyor. Eylül 2019 itibariyle fiyatları 1.500 TL ve altında olan akıllı telefon modellerini haberimizde derledik.
Huawei Y7 2019
Yonga Seti: Snapdragon 450
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL
Samsung Galaxy A10
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1075 TL
Samsung Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1395 TL
Xiaomi Redmi 7
Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1300 TL
Xiaomi Mi A2 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1285 TL