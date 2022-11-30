Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Uygulamaları düzenli olarak kapatmayın!
Telefon uygulamalarını sürekli olarak kapatmak zaman kaybı olsa da telefonunuza da zarar verebilir. Telefonunuzdaki bir uygulamanın donmadıkça kapatmamanız gerekiyor.
Uygulamaları düzenli olarak kapatmayın!
Telefon uygulamalarını sürekli olarak kapatmak zaman kaybı olsa da telefonunuza da zarar verebilir. Telefonunuzdaki bir uygulamanın donmadıkça kapatmamanız gerekiyor.
Son kullanılan uygulamalar kullanıcıyı rahatsız etse de, bunun asıl amacı gezinmenize ve çoklu görev yapmanıza yardımcı olmak için bekleme modunda dururlar. Aslında bu uygulamalar telefonunuz tarafından donduruluyorlar, bu yüzden siz başka şeyler yaparken kaynakları tüketmiyorlar.
Kaydırıldıktan sonra uygulamaları tamamen yeniden başlatmak zorunda kalmak daha fazla pil ömrü sağlar. Ayrıca, pilinize ne kadar fazla yük bindirirseniz, zamanla o kadar hızlı bozulur. Yaptığınız bu işlem de uygulamanın yeniden başlatılması daha uzun sürecek. Televizyonu tamamen yeniden başlatmaya karşı bekleme modunda tutmak gibi düşünebilirsiniz.
Kötü uygulamaları arayın
Akıllı telefonunuzda, hangi uygulamaların pil ömrünüzü tükettiğini tam olarak ortaya çıkarmanızı sağlayan yerleşik bir araç bulunur. Ayarlar> Pil'e gidin ve ardından sayfanın yüklenmesini bekleyin.
Ardından, uygulamalar için pil kullanımını ortaya çıkaran 'Son 10 Gün' seçeneğine dokunun.
Aşağı kaydırırsanız, pil ömrünüzün çoğunu kullanan uygulamaları yüzde olarak görebilirsiniz.
Dolayısıyla, bir uygulamanın yanında %20 varsa, son 10 günde kullanılan tüm pil ömrünün beşte birini kapladığı anlamına gelir.
Listelenen öğeleri aktiviteye göre gösterecek şekilde de değiştirebilirsiniz. Bunları pil kullanımına göre sıralı tutar.
Bu nedenle, bir uygulamaya çok az zaman harcadıysanız ancak kullanım listesinde yüksekse, o uygulamanın bir pil katili olduğu anlamına gelir.
Bu bölüm ayrıca uygulamanın arka planda çalışma süresini de böler.
Çok fazla pil kullanan ve çok fazla arka plan kullanım süresi sağlayan uygulamalara dikkat edin. Bunlar özellikle pil ömrünüz için kötüdür.
Düşük güç modunu kullanın
Düşük Güç Modu, telefonunuzdaki bazı güç tüketen özellikleri kapatacaktır.
Ne yazık ki, telefonunuzdaki bazı uygulamaların, araçların ve özelliklerin artık geçici olarak çalışmayacağı anlamına gelebilir.
Telefonlarınızdaki pil tasarrufu modu açıkken şarjınız daha uzun süre dayanırken güncellemeler de daha geç tamamlanır. Ayrıca siz pil tasarrufu modunu kapatana ya da telefon şarjınız yeterli miktara gelene kadar bazı görevler çalışmayabilir.
iPhone'unuzu güvende tutun
Belki de en iyi tavsiye, batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için telefon pilinizi ilk etapta hasardan korumaktır.
Aşırı sıcaklıklar akıllı telefonlarınızda büyük sorunlara neden olabilir. Düşük ya da yüksek sıcaklık koşulları telefon işlevselliğinde farklılıklara neden olabilir.