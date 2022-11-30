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Teknokulis Galeri Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Her marka yeni çıkardığı telefonunu bir önceki modele göre daha uzun süre pil ömrü ekleyerek tasarlasa da bir süre sonra telefonun pil performansı düşüş göstermeye başlar. Bu düşüşü yaşamamak için telefondaki ayarları doğru kullandığınızdan emin olmanız ve yaygın pil tüketen bu hataları yapmamanız gerekiyor.

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Uygulamaları düzenli olarak kapatmayın!

Telefon uygulamalarını sürekli olarak kapatmak zaman kaybı olsa da telefonunuza da zarar verebilir. Telefonunuzdaki bir uygulamanın donmadıkça kapatmamanız gerekiyor.

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Son kullanılan uygulamalar kullanıcıyı rahatsız etse de, bunun asıl amacı gezinmenize ve çoklu görev yapmanıza yardımcı olmak için bekleme modunda dururlar. Aslında bu uygulamalar telefonunuz tarafından donduruluyorlar, bu yüzden siz başka şeyler yaparken kaynakları tüketmiyorlar.

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Kaydırıldıktan sonra uygulamaları tamamen yeniden başlatmak zorunda kalmak daha fazla pil ömrü sağlar. Ayrıca, pilinize ne kadar fazla yük bindirirseniz, zamanla o kadar hızlı bozulur. Yaptığınız bu işlem de uygulamanın yeniden başlatılması daha uzun sürecek. Televizyonu tamamen yeniden başlatmaya karşı bekleme modunda tutmak gibi düşünebilirsiniz.

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Kötü uygulamaları arayın

Akıllı telefonunuzda, hangi uygulamaların pil ömrünüzü tükettiğini tam olarak ortaya çıkarmanızı sağlayan yerleşik bir araç bulunur. Ayarlar> Pil'e gidin ve ardından sayfanın yüklenmesini bekleyin.

Ardından, uygulamalar için pil kullanımını ortaya çıkaran 'Son 10 Gün' seçeneğine dokunun.

Aşağı kaydırırsanız, pil ömrünüzün çoğunu kullanan uygulamaları yüzde olarak görebilirsiniz.

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Dolayısıyla, bir uygulamanın yanında %20 varsa, son 10 günde kullanılan tüm pil ömrünün beşte birini kapladığı anlamına gelir.

Listelenen öğeleri aktiviteye göre gösterecek şekilde de değiştirebilirsiniz. Bunları pil kullanımına göre sıralı tutar.

Bu nedenle, bir uygulamaya çok az zaman harcadıysanız ancak kullanım listesinde yüksekse, o uygulamanın bir pil katili olduğu anlamına gelir.

Bu bölüm ayrıca uygulamanın arka planda çalışma süresini de böler.

Çok fazla pil kullanan ve çok fazla arka plan kullanım süresi sağlayan uygulamalara dikkat edin. Bunlar özellikle pil ömrünüz için kötüdür.

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Düşük güç modunu kullanın

Düşük Güç Modu, telefonunuzdaki bazı güç tüketen özellikleri kapatacaktır.

Ne yazık ki, telefonunuzdaki bazı uygulamaların, araçların ve özelliklerin artık geçici olarak çalışmayacağı anlamına gelebilir.

Telefonlarınızdaki pil tasarrufu modu açıkken şarjınız daha uzun süre dayanırken güncellemeler de daha geç tamamlanır. Ayrıca siz pil tasarrufu modunu kapatana ya da telefon şarjınız yeterli miktara gelene kadar bazı görevler çalışmayabilir.

Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

iPhone'unuzu güvende tutun

Belki de en iyi tavsiye, batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için telefon pilinizi ilk etapta hasardan korumaktır.

Aşırı sıcaklıklar akıllı telefonlarınızda büyük sorunlara neden olabilir. Düşük ya da yüksek sıcaklık koşulları telefon işlevselliğinde farklılıklara neden olabilir.

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