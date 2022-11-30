Telefon bataryanızı vampir gibi emen bu özellikleri kapatın!

Dolayısıyla, bir uygulamanın yanında %20 varsa, son 10 günde kullanılan tüm pil ömrünün beşte birini kapladığı anlamına gelir.

Listelenen öğeleri aktiviteye göre gösterecek şekilde de değiştirebilirsiniz. Bunları pil kullanımına göre sıralı tutar.

Bu nedenle, bir uygulamaya çok az zaman harcadıysanız ancak kullanım listesinde yüksekse, o uygulamanın bir pil katili olduğu anlamına gelir.

Bu bölüm ayrıca uygulamanın arka planda çalışma süresini de böler.

Çok fazla pil kullanan ve çok fazla arka plan kullanım süresi sağlayan uygulamalara dikkat edin. Bunlar özellikle pil ömrünüz için kötüdür.