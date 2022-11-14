Güncel olmayan her iPhone potansiyel bir kurban!

Örneğin, Apple çok tehlikeli iki hatayı düzeltmek için bir acil durum güvenlik güncellemesi (iOS 16.1.1) yayınladı. Bilgisayar korsanlarının iPhone'unuzu kontrol altına almasını engellemek için tasarlanmış güvenlik düzeltmeleri içeren bu güncelleme, zararlı uygulamaları öldürür veya sizi gözetlemek için tehlikeli kodları engeller.

Apple, "Bu güncelleme hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini içerir ve tüm kullanıcılar için önerilir" diye açıklıyor.