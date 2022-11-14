Güncel olmayan her iPhone potansiyel bir kurban!
Apple ürünleri her ne kadar güvenli olsa da, telefonunuzun tehlikeli bir hack saldırısının kurbanı olmadığından emin olmanız gerekiyor.
Bu "yamalar", siber dolandırıcıların cihazınızı tehlikeye atmak için kullanabileceği açıklara sahiptir. Bu açıklar sayesinde dolandırıcılar sizin internet girişlerinizi, fotoğraflarınızı ve çoğu özel bilgilerinizi çalar.
Ciddi siber saldırılar, önemli miktarda para, son derece kişisel bilgiler veya değerli fotoğraf ve videoları kaybetmenize neden olabilir. Bu saldırılardan korunmanın en iyi yolu telefonunuzu güncel tutmaktır.
Bunun için;
Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidip Otomatik Güncellemeler'in açık olduğundan emin olun.
Bu, iPhone'unuzun en son güncellemeleri otomatik olarak yükleyeceği anlamına gelir. Ancak bunu yapmak istemiyorsanız, en azından yeni güncellemeler için Yazılım Güncelleme bölümünü düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
Örneğin, Apple çok tehlikeli iki hatayı düzeltmek için bir acil durum güvenlik güncellemesi (iOS 16.1.1) yayınladı. Bilgisayar korsanlarının iPhone'unuzu kontrol altına almasını engellemek için tasarlanmış güvenlik düzeltmeleri içeren bu güncelleme, zararlı uygulamaları öldürür veya sizi gözetlemek için tehlikeli kodları engeller.
Apple, "Bu güncelleme hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini içerir ve tüm kullanıcılar için önerilir" diye açıklıyor.
Güncellemeyle düzeltilen ve her ikisi de Google'ın Project Zero ekibi tarafından keşfedilen iki güvenlik açığı var. Güncelleme, güvenlik düzeltmelerini de içeren iOS 16.1'in piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.
Apple şunları ekledi: "Yazılımınızı güncel tutmak, Apple ürününüzün güvenliğini sağlamak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir." Güncelleme şu anda ücretsiz olarak kullanılabilir ve mümkün olan en kısa sürede yüklemeniz son derece önemlidir.