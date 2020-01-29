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Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

Teknolojinin gelişmesi ve ortaya çıkan yeni çözümler birçok alanı etkiliyor. Bu etkileşimle birlikte sunulan ürünler ve hizmetler de değişiyor. Mesela telefonlar akıllandı ve birer cep bilgisayarı haline geldi. oturduğumuz yerden birçok işimizi telefonlar aracılığı ile halledebiliyoruz. Tabii ki bu durum sadece telefonlarla sınırlı kalmadı, buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok cihaz akıllandı. Artık evlerde bulunan televizyonlar değişti.

Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

Televizyonlar da eskisi gibi değil. Birçok yeteneğe sahip ve görüntü kaliteleri, gelişen panel teknolojisi ile birlikte değişti. İşte son teknolojiyle birlikte baştan sona değişen televizyonların son hali...

Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

Mayıs ayında raflara çıkacak yeni Philips OLED805/855 'ler, 4.nesil P5 görüntü işleme motorunu yapay zekayla birleştiriyor. teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunuyor.

Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

2020 model Philips televizyonlarda; Android 9 Pie işletim sisteminin yanında Google Asistant ve Amazon Alexa özellikleri de yer alıyor.

Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

ise dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında yeni televizyonunu görücüye çıkardı. Ancak , görüntüsü ve özellikleriyle şaşırtıyor.

Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

Q950TS 8K QLED modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor.

Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş. Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor.

Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak.

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