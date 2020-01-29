Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!

Mayıs ayında raflara çıkacak yeni Philips OLED805/855 TV'ler, 4.nesil P5 görüntü işleme motorunu yapay zekayla birleştiriyor. Yapay zeka teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunuyor.