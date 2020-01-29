Televizyonlar da artık eskisi gibi değil. Birçok yeteneğe sahip ve görüntü kaliteleri, gelişen panel teknolojisi ile birlikte değişti. İşte son teknolojiyle birlikte baştan sona değişen televizyonların son hali...
Televizyonlarda değişim başlıyor! Görürseniz şaşırmayın!
Teknolojinin gelişmesi ve ortaya çıkan yeni çözümler birçok alanı etkiliyor. Bu etkileşimle birlikte sunulan ürünler ve hizmetler de değişiyor. Mesela telefonlar akıllandı ve birer cep bilgisayarı haline geldi. Artık oturduğumuz yerden birçok işimizi telefonlar aracılığı ile halledebiliyoruz. Tabii ki bu durum sadece telefonlarla sınırlı kalmadı, buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok cihaz akıllandı. Artık evlerde bulunan televizyonlar değişti.
Mayıs ayında raflara çıkacak yeni Philips OLED805/855 TV'ler, 4.nesil P5 görüntü işleme motorunu yapay zekayla birleştiriyor. Yapay zeka teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunuyor.
2020 model Philips televizyonlarda; Android 9 Pie işletim sisteminin yanında Google Asistant ve Amazon Alexa özellikleri de yer alıyor.
Samsung ise dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında yeni televizyonunu görücüye çıkardı. Ancak televizyon, görüntüsü ve özellikleriyle şaşırtıyor.
Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş. Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor.
Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen televizyon yapay zeka ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak.