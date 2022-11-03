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Teknokulis Galeri ABD TikTok'u yasaklıyor! İşte sebebi…

ABD TikTok'u yasaklıyor! İşte sebebi…

TikTok ve TikTok'un sahibi olan ByteDance'nin vatandaşlarına ait "kişisel ve hassas verileri" işlemeleri konusundaki endişesinden dolayı yasaklama kararı alan ülkede 94 milyon TikTok kullanıcısı bulunuyor. İşte TikTok'u yasaklamak isteyen o ülke...

ABD TikTok’u yasaklıyor! İşte sebebi…

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC)'nin Başkanı Brendan Carr, aldığı kararla herkesi şaşırttı.

ABD TikTok’u yasaklıyor! İşte sebebi…

Carr, TikTok ve ByteDance'nin ABD vatandaşlarına ait kişisel ve hassas verilerinin işlenme yönteminden endişe duyarak yasaklamak istediğini duyurdu.

ABD TikTok’u yasaklıyor! İşte sebebi…

ABD vatandaşlarını korumak isteyen Carr, platformun yasaklanmaktan başka bir seçeneğin olmadığını düşünüyor.

ABD TikTok’u yasaklıyor! İşte sebebi…

Carr, FCC'de önemli bir konumda olduğu için görüşleri bir hayli önemli derecede.

ABD TikTok’u yasaklıyor! İşte sebebi…

ABD yetkilileri, TikTok'un vatandaşlarına ait verileri depolayarak Çin hükümetine sunmasından endişe ediyor.

ABD TikTok’u yasaklıyor! İşte sebebi…

ABD'de 94 milyona yakın kullanıcısı bulunan platform, ABD'li yetkililerin tüm ulusal güvenlik endişelerini giderecek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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