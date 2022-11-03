ABD Federal İletişim Kurulu (FCC)'nin Başkanı Brendan Carr, aldığı kararla herkesi şaşırttı.
ABD TikTok'u yasaklıyor! İşte sebebi…
TikTok ve TikTok'un sahibi olan ByteDance'nin vatandaşlarına ait "kişisel ve hassas verileri" işlemeleri konusundaki endişesinden dolayı yasaklama kararı alan ülkede 94 milyon TikTok kullanıcısı bulunuyor. İşte TikTok'u yasaklamak isteyen o ülke...
ABD vatandaşlarını korumak isteyen Carr, platformun yasaklanmaktan başka bir seçeneğin olmadığını düşünüyor.
Carr, FCC'de önemli bir konumda olduğu için görüşleri bir hayli önemli derecede.
ABD'de 94 milyona yakın kullanıcısı bulunan platform, ABD'li yetkililerin tüm ulusal güvenlik endişelerini giderecek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını duyurdu.