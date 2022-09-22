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Teknokulis Galeri Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Son dönemlerde akıllı telefon dünyası dev markaların tanıttığı yeni telefonlarla piyasayı meşgul ediyor. Bu akıllı telefonlar uzun pil ömrüne sahip olsa da zamanla eskiyen bataryayı kurtarmak için kullanıcıların da yapması gereken birçok püf nokta var. İşte bataryanızı kurtaracak küçük hileler...

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Düşük Güç ya da Pil Tasarrufu modunu etkinleştir!

Hem Android hem de iOS, şarjın mümkün olduğunca uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için hızlı bir şekilde açabileceğiniz farklı modlara sahiptir.

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

iPhone için bu Düşük Güç Modudur, Android eşdeğeri ise Pil Tasarrufu Modudur.

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Bu modlar, uygulama yenileme ve 5G kullanımı gibi belirli özellikleri sınırlandırarak telefonunuzun pilinin önemli ölçüde daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Android'de: Ayarlar'a gidin ve ardından Pil ve cihaz bakımı'na dokunun. Batarya'ya ve ardından Güç tasarrufu'na dokunun.

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

iPhone'da: Düşük Güç Modunu açmak veya kapatmak için Ayarlar > Pil bölümüne gidin. Kontrol Merkezinden Düşük Güç Modunu açıp kapatabilirsiniz.

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Pilinizin mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını istiyorsanız, bu faydalı ayarı yapmanız gerekiyor.

Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Parlaklığı kısın

Telefon parlaklığınızı sürekli en yüksek seviyede tutuyorsanız, bu telefon pil ömrünüzü önemli ölçüde etkiler.

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