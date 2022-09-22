Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Son dönemlerde akıllı telefon dünyası dev markaların tanıttığı yeni telefonlarla piyasayı meşgul ediyor. Bu akıllı telefonlar uzun pil ömrüne sahip olsa da zamanla eskiyen bataryayı kurtarmak için kullanıcıların da yapması gereken birçok püf nokta var. İşte bataryanızı kurtaracak küçük hileler...