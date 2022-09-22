Tüm telefon kullanıcılarının bilmesi gereken batarya hileleri!

Düşük Güç ya da Pil Tasarrufu modunu etkinleştir!
Hem Android hem de iOS, şarjın mümkün olduğunca uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için hızlı bir şekilde açabileceğiniz farklı modlara sahiptir.
Son dönemlerde akıllı telefon dünyası dev markaların tanıttığı yeni telefonlarla piyasayı meşgul ediyor. Bu akıllı telefonlar uzun pil ömrüne sahip olsa da zamanla eskiyen bataryayı kurtarmak için kullanıcıların da yapması gereken birçok püf nokta var. İşte bataryanızı kurtaracak küçük hileler...
Düşük Güç ya da Pil Tasarrufu modunu etkinleştir!
Hem Android hem de iOS, şarjın mümkün olduğunca uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için hızlı bir şekilde açabileceğiniz farklı modlara sahiptir.
iPhone için bu Düşük Güç Modudur, Android eşdeğeri ise Pil Tasarrufu Modudur.
Bu modlar, uygulama yenileme ve 5G kullanımı gibi belirli özellikleri sınırlandırarak telefonunuzun pilinin önemli ölçüde daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.
Android'de: Ayarlar'a gidin ve ardından Pil ve cihaz bakımı'na dokunun. Batarya'ya ve ardından Güç tasarrufu'na dokunun.
iPhone'da: Düşük Güç Modunu açmak veya kapatmak için Ayarlar > Pil bölümüne gidin. Kontrol Merkezinden Düşük Güç Modunu açıp kapatabilirsiniz.
Pilinizin mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını istiyorsanız, bu faydalı ayarı yapmanız gerekiyor.
Parlaklığı kısın
Telefon parlaklığınızı sürekli en yüksek seviyede tutuyorsanız, bu telefon pil ömrünüzü önemli ölçüde etkiler.