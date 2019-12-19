Google ile Rekabet Kurumu'nun arasında yaşanan anlaşmazlık, yeni çıkan Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google uygulamalarının kullanılamayacak olmasıyla sonuçlandı. Şu an anlaşma yapılacak mı, yapılmayacak mı bilmiyoruz. Fakat bu şekilde devam ederse bir çok akıllı telefon Google Chrome, Youtube, Gmail, Google Play ve Analytics gibi önemli uygulamaları kullanamayacak. Google uygulamalarının önemini, Huawei Mate 30 serisinin başına gelenleri hatırlayarak daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Biz de sizler için, bu anlaşmazlığın doğrultusunda Google uygulamalarının hangi telefonlarda kullanılamayacağını belirtelim istedik.
Türkiye’de bu telefonlar Google kullanamayacak! İşte o modeller…
Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlık, yeni çıkan android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda Google ve ürünlerinin kullanılamaması durumunu ortaya çıkardı. İki kurum arasındaki anlaşmazlık aşılamazsa daha önce Huawei'in başına gelen durumun benzeri yeni android telefonlarda da baş gösterecek gibi gözüküyor. Anlaşmanın yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmamakla birlikte menfi bir durum olması halinde hangi telefonların Google ve ürünlerini kullanamayacağını sizler için derledik. İşte o telefonlar…