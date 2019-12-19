Türkiye’de bu telefonlar Google kullanamayacak! İşte o modeller…

Google ile Rekabet Kurumu'nun arasında yaşanan anlaşmazlık, yeni çıkan Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google uygulamalarının kullanılamayacak olmasıyla sonuçlandı. Şu an anlaşma yapılacak mı, yapılmayacak mı bilmiyoruz. Fakat bu şekilde devam ederse bir çok akıllı telefon Google Chrome, Youtube, Gmail, Google Play ve Analytics gibi önemli uygulamaları kullanamayacak. Google uygulamalarının önemini, Huawei Mate 30 serisinin başına gelenleri hatırlayarak daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Biz de sizler için, bu anlaşmazlığın doğrultusunda Google uygulamalarının hangi telefonlarda kullanılamayacağını belirtelim istedik.