WhatsApp, kısa süre önce 1.024 kişiye kadar artacak grup mesajlaşmalarını test etmeye başladı.
WhatsApp grup mesajları sonsuz dek değişiyor!
WhatsApp, kullanıcıların hayatını daha huzurlu hale getirmek için birçok yeni değişikliği test ediyor. Platformun denediği en son güncelleme ise WhatsApp iletişiminizi canlı tutacak!
WABetaInfo'nun haberine göre, 256'dan fazla katılımcının olduğu bir gruba girmeye çalışırsanız otomatik olarak grubu susturma özelliği devreye girecek.
WABetaInfo, "Gruplarınız ve bildirimleriniz üzerinde her zaman kontrol sahibi olduğunuzdan, istediğiniz zaman sessiz bir grup sohbeti için bildirimleri açabilirsiniz" açıklamasını yaptı.
WhatsApp, 2016'da 256 kişilik grup yeniliğine geçmeden önce bir grupta maximum 100 katılımcı bulunuyordu.
Bu yılın başlarında ise katılımcı sayısı 512 kişiye yükseldi. Platform bu sayıyı da 1.024 kişiye çıkarmayı hedefliyor.
Eğer yeni özelliği herkesten önce test etmek istiyorsanız WhatsApp Beta'yı indirmeniz gerekiyor.
WhatsApp beta nasıl indirilir?