Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.
WhatsApp kullanıcılarına dava yolu göründü! WhatsApp bundan sonra yasal işlemlere başvuru yapacak!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı taşıyor ve yaptığı yeniliklerle rakiplerinin önüne geçiyor. Şimdiye kadar genelde WhatsApp yeni özellikleri ve uygulamada gerçekleşen değişikliklerle gündeme geliyordu. Fakat dünya üzerinde yaklaşık 1.5 milyar kullanıcısı bulunan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek. Peki neden böyle bir gelişme yaşandı? WhatsApp kullanıcıları neden dava edilebilecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.