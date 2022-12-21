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Teknokulis Galeri WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

WhatsApp, büyük utançlardan kaçınmanıza yardımcı olabilecek harika bir yeni özellik ekledi. Yeni özellik şimdilik beta sürümünde olsa da birçok kullanıcı tarafından heyecanla bekleniyor.

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için her gün yeni güncellemeler yayınlıyor.

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

Beta sürümünde yayınlanan yeni değişiklik, silinen mesajlarınızı kurtarmanıza olanak tanıyacak.

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

Gönderdiğiniz yanlış mesajları "Herkesten sil" özelliği ile silmeye çalışırken yanlışlıkla "Benden sil" butonuna basarsanız, bu hatayı geri alma imkanınız yok.

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

Böylece sohbetinizdeki herkes için utanç verici, garip veya yanlış bir metinden kurtulama imkanınız olmuyor.

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

Bu durumu düzeltmek isteyen WhatsApp, Benim için sil özelliğine yeni bir güncelleme getiriyor.

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

"Yanlışlıkla sildiğiniz mesajları geri alabileceksiniz" açıklaması yapan WhatsApp, artık silinen mesajları geri almak için size kısa bir sürelik şans verecek.

WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!

Sildiğiniz mesajın üzerine tıklayıp "Geri al" kısmını tıklayabileceksiniz.

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