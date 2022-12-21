WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için her gün yeni güncellemeler yayınlıyor.
WhatsApp, yaşadığınız utanç verici anları anında bitiriyor!
WhatsApp, büyük utançlardan kaçınmanıza yardımcı olabilecek harika bir yeni özellik ekledi. Yeni özellik şimdilik beta sürümünde olsa da birçok kullanıcı tarafından heyecanla bekleniyor.
Beta sürümünde yayınlanan yeni değişiklik, silinen mesajlarınızı kurtarmanıza olanak tanıyacak.
Gönderdiğiniz yanlış mesajları "Herkesten sil" özelliği ile silmeye çalışırken yanlışlıkla "Benden sil" butonuna basarsanız, bu hatayı geri alma imkanınız yok.
Böylece sohbetinizdeki herkes için utanç verici, garip veya yanlış bir metinden kurtulama imkanınız olmuyor.
Bu durumu düzeltmek isteyen WhatsApp, Benim için sil özelliğine yeni bir güncelleme getiriyor.
"Yanlışlıkla sildiğiniz mesajları geri alabileceksiniz" açıklaması yapan WhatsApp, artık silinen mesajları geri almak için size kısa bir sürelik şans verecek.
Sildiğiniz mesajın üzerine tıklayıp "Geri al" kısmını tıklayabileceksiniz.