WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi! iPhone'a gelen yeni WhatsApp özelliği nedir?
WhatsApp'ta neredeyse her gün bir değişiklik meydana geliyor. Geliştiriciler beta testinden çıkan yeni özellikleri ana sürüme ekliyor. Son olarak WhatsApp iOS uygulaması güncellendi. Peki bu yeni özellik nedir? Ne işe yarıyor? İşte detaylar...
WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi! iPhone'a gelen yeni WhatsApp özelliği nedir?
India Today'de yer alan habere göre, söz konusu güncelleme ile birlikte artık gelen bir WhatsApp çağrısını bekletme seçeneğine sahip olacaksınız.
WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi! iPhone'a gelen yeni WhatsApp özelliği nedir?
Bu özellik sayesinde bir arama geldiğinde o anda bir görüşme yapıyorsanız, tıpkı normal telefon görüşmesinde yaptığınız gibi gelen çağrıyı görebilecek ve dilerseniz bekletebileceksiniz.
WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi! iPhone'a gelen yeni WhatsApp özelliği nedir?
WhatsApp'a gelen bir diğer yenilik ise, kullanıcıların mesajlarına hızlıca göz atabilmelerini sağlamak adına sohbet ekranı tasarımının güncellenmesi oldu.
WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi! iPhone'a gelen yeni WhatsApp özelliği nedir?
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi! iPhone'a gelen yeni WhatsApp özelliği nedir?
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi! iPhone'a gelen yeni WhatsApp özelliği nedir?
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.