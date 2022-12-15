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Teknokulis Galeri WhatsApp'ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

WhatsApp'ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

Meta'ya ait anlık sohbet uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını etkileyecek yeni özelliğini duyurdu! Metna gelecek yeni özellik kullanıcıların ne konuştuğunu unutturacak! İşte bomba özellik!

WhatsApp’ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

WhatsApp, kullanıcıların mesajları yalnızca bir kez okuyabilecekleri bir özellik geliştirdi. Bu özellikle birlikte kullanıcıların metin gizliliğini arttıracak.

WhatsApp’ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

Atılan mesajlar, tek seferlik fotoğraf özelliğiyle aynı çalışacak. Açıldıktan sonra kapatılacak.

WhatsApp’ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

Yollanan metinler açıldığında ekran görüntüsü alınamayacak ve tek bir sefer görüntülenebilecek.

WhatsApp’ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

Henüz beta sürümünde bulunan bu özellik, kullanıcıların tek seferlik paylaşabileceği özel bilgiler (Wifi şifresi gibi) paylaşılmasını sağlayacak.

WhatsApp’ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

Beta sürümünde aktif olan özelliğin orjinal sürüme ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

WhatsApp’ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

WhatsApp beta sürümü, uygulamanın geliştiricileri tarafından özelliklerin önceden yayınlandığı bir platform.

WhatsApp’ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!

WhatsApp'a gelecek özellikleri herkesten önce kullanabilmek için beta sürümüne geçiş yapmanız gerekiyor.

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