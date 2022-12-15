WhatsApp, kullanıcıların mesajları yalnızca bir kez okuyabilecekleri bir özellik geliştirdi. Bu özellikle birlikte kullanıcıların metin gizliliğini arttıracak.
WhatsApp'ın yeni özelliği milyonları etkiliyor! Ne yazdığınızı unutacaksınız!
Meta'ya ait anlık sohbet uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını etkileyecek yeni özelliğini duyurdu! Metna gelecek yeni özellik kullanıcıların ne konuştuğunu unutturacak! İşte bomba özellik!
Atılan mesajlar, tek seferlik fotoğraf özelliğiyle aynı çalışacak. Açıldıktan sonra kapatılacak.
Yollanan metinler açıldığında ekran görüntüsü alınamayacak ve tek bir sefer görüntülenebilecek.
Henüz beta sürümünde bulunan bu özellik, kullanıcıların tek seferlik paylaşabileceği özel bilgiler (Wifi şifresi gibi) paylaşılmasını sağlayacak.
Beta sürümünde aktif olan özelliğin orjinal sürüme ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.
WhatsApp beta sürümü, uygulamanın geliştiricileri tarafından özelliklerin önceden yayınlandığı bir platform.
WhatsApp'a gelecek özellikleri herkesten önce kullanabilmek için beta sürümüne geçiş yapmanız gerekiyor.