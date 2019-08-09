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'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

genel olarak yenilikleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp Web'e çıkartmaların ekleneceği ortaya çıkmıştı. Ancak bu sefer WhatsApp hakkında kötü haberimiz var. Facebook bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulamasında güvenlik açığı ortaya çıktı. Bu açık mesajların uzaktan değiştirilmesine ve okunmasına olanak tanıyor! Peki söz konusu WhatsApp açığında mesajlar nasıl değiştiriliyor ve okunuyor? WhatsApp yetkilileri bu konuda ne dedi? Açığa karşı nasıl önlemler almak gerekiyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

'ta keşfedilen bir güvenlik sorunu, 'ların mesajların içeriğine ulaşmasına ve hatta mesajlarınızı değiştirmesine izin verebiliyor.

WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

'taki Black Hat güvenlik konferansında araştırmacıları tarafından gösterilen açık, özel ve herkese açık yazışmaları etkileyebiliyor. Firma, sohbetlerini değiştirmeye yönelik üç potansiyel yol bulduğunu, bunların her birinin WhatsApp'ın "alıntı" işlevini kullandığını söyledi.

WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

İlk açık, mesajın iletildiği sunucunun algılanma şeklini değiştiriyor ve 'ın uygulamayı kandırmasına izin veriyor. İkincisi ise üçüncü tarafların yazdığı cevapların mesaj metnini değiştirmeye yarıyor. Diğer bir açık ise bir grup katılımcısına herkese açık mesaj kılığında özel mesaj göndermenize izin veriyor. Bu durumda karşı taraf size cevap verdiğinde cevap, herkese görünüyor.

WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

, üçüncü açığın henüz kapatılmadığını, diğerlerinin çözülmesi için ile çalıştıklarını söylüyor. 1,5 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip WhatsApp ise bu gelişmelerle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. (Chip)

WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

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WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

DAKİK HESAPLAMALAR

Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.

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