WhatsApp'ta büyük tehlike! WhatsApp mesajlarınızı başkası okuyabilir!

Check Point, üçüncü açığın henüz kapatılmadığını, diğerlerinin çözülmesi için WhatsApp ile çalıştıklarını söylüyor. 1,5 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip WhatsApp ise bu gelişmelerle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. (Chip)