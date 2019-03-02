WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

WhatsApp'ta, karşı tarafın sildiği ve sizin göremediğiniz mesajları okumanın bir hilesi ortaya çıktı.
WhatsApp'ta, karşı tarafın sildiği ve sizin göremediğiniz mesajları okumanın bir hilesi ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda gelen güncelleme ile mesajlaştığınız bir kişiye gönderdiğiniz bir içeriği, o görmeden silmeniz mümkün hale gelmişti. Ancak size gelen bir mesajın silindiğini farkettiyseniz ve bu mesajı okumak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemi deneyin.
Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz. Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.
Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor. Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işaretidir.
WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.
WHATAPP'IN BU ÖZELLİĞİNE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ
İşte işinize çok yarayacak o gizli özellik...
Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun. Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!