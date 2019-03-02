WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor. Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işaretidir.

WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.