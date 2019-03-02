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'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

'ta mesajları silme özelliği bulunuyor. Silinen mesajları okumak bu yüzden zor hale gelmişti. Ancak silinen mesajları görmenin farklı bir yolu bulunuyor. Whatsapp'ta silinen mesajları okumak için yapmanız gerekeni haberimizde açıklıyor. Bakın WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunabilir...

WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

'ta, karşı tarafın sildiği ve sizin göremediğiniz mesajları okumanın bir hilesi ortaya çıktı.

WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

Geçtiğimiz aylarda gelen güncelleme ile mesajlaştığınız bir kişiye gönderdiğiniz bir içeriği, o görmeden silmeniz mümkün hale gelmişti. Ancak size gelen bir mesajın silindiğini farkettiyseniz ve bu mesajı okumak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemi deneyin.

WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, 'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin. Bu işlemi tamamladığınızda geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.

WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz. Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor. Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işaretidir.

WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.

WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

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İşte işinize çok yarayacak o gizli özellik...

WhatsApp'ta silinen mesajları bu yöntemle okuyabilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise...

Önce veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun. Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

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