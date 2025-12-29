Trend Galeri Trend Yaşam Bugün Edirne'de okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Edirne kar tatili haberleri

Bugün Edirne'de okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Edirne kar tatili haberleri

Edirne'de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, eğitim gündemini yeniden ön plana çıkardı. Öğrenciler ve veliler, 29 Aralık Pazartesi günü kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, gözler Edirne Valiliği'nin kar tatiline dair yapacağı resmi duyuruda. Peki, bugün Edirne'de okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:15
Edirne'de soğuk hava ve olumsuz hava koşulları günlük yaşamı etkiliyor. Bu durum, okulların yarın açılıp açılmayacağı sorusunu da gündeme getirdi. 29 Aralık Pazartesi günü Edirne'de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Edirne'de bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...

ÇOK SAYIDA İLDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Aralık Pazar günü için hava tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu gibi illerde kar yağışının giderek yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van çevrelerinde kar örtüsünün 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceği kaydedildi.

Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetreyi aşabileceği öngörülüyor. Yetkililer, olası ulaşım aksaklıkları, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

EDİRNE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Edirne'de okulların kar tatili olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak ve haberlerimizde yer alacaktır.

