Bugün Edirne'de okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Edirne kar tatili haberleri
Edirne'de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, eğitim gündemini yeniden ön plana çıkardı. Öğrenciler ve veliler, 29 Aralık Pazartesi günü kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, gözler Edirne Valiliği'nin kar tatiline dair yapacağı resmi duyuruda. Peki, bugün Edirne'de okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:15