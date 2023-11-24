Video Ateş Kuşları Ali ve Mercan nişanlandı!
Ali ve Mercan nişanlandı!

Ali ve Mercan nişanlandı!

24.11.2023 | 21:44

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 32. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda yıllardır kavuşmayı bekleyen Ali ve Mercan, nişanlandı.

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