Bozkır Arslanı Celaleddin 6. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

atv Bozkır Arslanı Celaleddin 6. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı... "Zulüm neredeyse sefer orayadır"

Kutlu Bike'nin sırrını öğrenen Celaleddin, Cengiz Han'a karşı harekete geçiyor

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 6. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.